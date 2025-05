Spaanse media zijn duidelijk over De Jong, maar de opvallendste woorden komen uit Italië

Hoewel dinsdagavond niet kon voorkomen dat FC Barcelona in de return tegen Internazionale in de halve finale van de Champions League uiteindelijk aan het kortste eind greep. Kan hij opnieuw terugkijken op een goede wedstrijd. De middenvelder, die een groot deel van de wedstrijd de aanvoerdersband droeg, krijgt complimenten van de Spaanse pers. De mooiste woorden voor De Jong komen echter uit de mond van Simone Inzaghi, de trainer van de tegenstander.

De Jong beleefde, mede door blessureleed, een moeizame start van het seizoen. Hij ontbrak in de eerste twee maanden van de nieuwe jaargang en slaagde er eenmaal fit in eerste instantie niet in een basisplaats te veroveren. De middenvelder zat voor de jaarwisseling vaker wel dan niet op de bank. Dit kalenderjaar is hij echter niet uit de eerste elf van FC Barcelona weg te denken. De Jong is een belangrijke schakel in het elftal van trainer Hans-Dieter Flick. Waar de Spaanse media lange tijd erg kritisch zijn geweest op onze landgenoot, komen ze de laatste tijd bijna woorden tekort om zijn optredens te beschrijven.

Artikel gaat verder onder video

Dat was afgelopen weekeinde na het uitduel met Real Valladolid in de competitie niet anders. De Jong kwam op bezoek bij de hekkensluiter slechts 45 minuten in actie, maar kon na afloop rekenen op de nodige complimenten. De Nederlander werd door de kijkers thuis een ‘gamechanger’ genoemd. Hij was dinsdagavond opnieuw een van de uitblinkers bij FC Barcelona, zo stelt de Spaanse pers. “Een knappe prestatie van de Nederlander, die zeer alert was in het stoppen van de uitbraken van de Italiaanse kampioen. Hij had meer passes tussen de linies moeten vinden, maar zijn prestatie was prijzenswaardig”, zo schrijft AS.

LEES OOK: De Jong begint na Inter - FC Barcelona over Ajax: 'Ik denk dat het...'

FC Barcelona oogde in de openingsfase verrast door de speelwijze van Internationale. De thuisploeg zette de Catalanen in een vroeg stadium vast en dwong hen daarmee vaker dan normaal de lange bal te spelen. De Jong werd daardoor in eerste instantie niet gevonden door zijn ploeggenoten, maar volgens Mundo Deportivo hield de middenvelder zich in die fase fysiek goed staande. “In een wedstrijd die gedesoriënteerd begon, kon hij voldoen aan de fysieke eisen, vooral in de verlenging. Bij 3-2 werd zijn superioriteit in balbezit duidelijk gemist”, zo klinkt het. Sport beoordeelt diens optreden met een 7. “Frenkie ging van het versterken van zijn verdedigende taken toen Inter zijn meest urgente momenten beleefde, naar het uitgroeien tot een drijvende kracht voor de Blaugrana tijdens hun comeback. Uiteindelijk domineerde hij het middenveld met zijn beoordelingsvermogen en visie.”

‘Ik vond De Jong sensationeel’

Inter-trainer Inzaghi heeft eveneens genoten van het optreden van De Jong. Waar de Italiaan vorige week na de heenwedstrijd in Barcelona vooral te spreken was over Lamine Yamal, deelde hij na de return op eigen veld een gigantisch compliment uit aan de oud-speler van Ajax. “Er werd veel over Yamal gezegd. Ik zag in deze twee wedstrijden nog een buitengewone speler. Frenkie de Jong maakte net zoveel indruk op me als Yamal. Hij ruimt ballen op, timet de passes goed, hij is geweldig. Ik vond De Jong sensationeel”, aldus Inzaghi. Fraaie woorden dus voor de middenvelder, al zal hij er zelf niet heel veel waarde aan hechten. FC Barcelona verloor na verlenging met 4-3 en moet daardoor een streep zetten door de Champions League-droom.

