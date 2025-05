Spaanse media en kijkers thuis weten niet wat ze meemaken in 45 minuten Frenkie de Jong

FC Barcelona boekte zaterdagavond een 1-2 overwinning op Real Valladolid en heeft die zege onder meer te danken aan het optreden van . De middenvelder begon weliswaar op de bank, maar kwam bij aanvang van de tweede helft binnen de lijnen en nam zijn ploeg meteen op sleeptouw. Spaanse media zijn lovend over het optreden van de Oranje-international en ook op sociale media krijgt hij veel complimenten.

FC Barcelona-trainer Hans-Dieter Flick greep het treffen met de hekkensluiter aan om zijn basiself op flink wat posities te wijzigen ten opzichte van de heenwedstrijd tegen Internazionale in de halve finale van de Champions League. Alleen Gerard Martín en Pedri verschenen drie dagen na de spectaculaire ontmoeting met Internazionale (3-3) opnieuw aan de aftrap. Met negen andere namen speelde FC Barcelona echter een moeizame eerste helft. Sterker nog: de thuisploeg kwam al vroeg op voorsprong en hield de poorten vervolgens goed gesloten, waardoor de Catalanen weinig kansen wisten af te dwingen.

Artikel gaat verder onder video

Flick had na 45 minuten genoeg gezien. De Duitse keuzeheer moest in de eerste helft al noodgedwongen wisselen. Dani Rodriguez, een van de spelers die de kans kreeg om zich te laten zien, was geblesseerd geraakt en moest vervangen worden door Lamine Yamal. Bij aanvang van de tweede helft kreeg de zeventienjarige superster gezelschap van Raphinha en De Jong. Met de twee sterkhouders in de gelederen begon FC Barcelona vanzelfsprekend beter te voetballen en het duurde dan ook niet lang alvorens de 1-0 achterstand was omgebogen in een 1-2 voorsprong. Raphinha maakte een paar minuten na zijn invalbeurt al gelijk en niet veel later was Fermín Lopez het eindstation van een goede aanval.

LEES OOK: Enorme verbazing in Nederland na Barcelona - Inter: 'Hoe is het mogelijk?'

De Jong maakt opnieuw veel indruk

FC Barcelona boekte een 1-2 zege en zette daarmee een volgende stap richting de titel. De Jong kan in de nasleep van het bezoek aan de hekkensluiter rekenen op veel complimenten. Sport beoordeelt het optreden van de Nederlander met het rapportcijfer 7. “Hij speelde de hele tweede helft en zorgde ervoor dat de afwezigheid van Pedri minder opviel. Hij was de thermostaat van het team en bepaalde het tempo en de aanvallen”, zo klinkt het. De Jong was de vervanger van Pedri. Flick vertelde na afloop dat hij had besloten om zowel Pedri als De Jong slechts 45 minuten te laten spelen. Die keuze pakte uiteindelijk goed uit. Volgens Mundo Deportivo was De Jong ‘urgent’. “Nog een speler die inviel. Barça verbeterde door een deel van de basisopstelling te introduceren, waaronder de Nederlander”, schrijft de sportkrant.

Marca sluit zich aan bij de collega’s van Sport en Mundo Deportivo en deelt een 6,5 uit aan De Jong. “De Nederlandse middenvelder kwam na rust in het veld voor Pedri, die rust werd gegund. De Jong nam het commando met gezag en disrectie over. Valladolid probeerde hem met overtredingen te stoppen”, klinkt het veelzeggend. Ook op sociale media vind je louter positieve geluiden over De Jong. De voormalig Ajacied beleefde mede wegens blessureleed een moeizame eerste seizoenshelft, maar is sinds de jaarwisseling een onmisbare kracht voor Flick. “Wat een optreden van De Jong. Gamechanger”, schrijft het account The Touchline | Football Coverage. De Jong noteerde in 45 minuten 59 afgeronde passes (van de 61), speelde elf ballen richting het laatste deel van het veld en onderging drie overtredingen.

