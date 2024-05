PSG komt daags na heenduel met Dortmund met verschrikkelijk nieuws: einde seizoen en géén EK

Paris Saint-Germain meldt daags na de eerste halve finale tegen Borussia Dortmund in de Champions League heel slecht nieuws over . De verdediger raakte woensdagavond op ongelukkige wijze geblesseerd, moest zich voor het rustsignaal laten vervangen en blijkt nu de voorste kruisband van zijn linkerknie te hebben afgescheurd. Voor Hernández zit het seizoen erop én moet er een streep door deelname aan het Europees Kampioenschap in Duitsland.

Hernández moest zich woensdagavond na een zeer ongelukkige actie al vóór het rustsignaal laten vervangen. De linkspoot raakte in een poging de openingstreffer van Niclas Füllkrug te voorkomen geblesseerd aan zijn knie. De schade leek in eerste instantie nog enigszins mee te vallen. Hernández probeerde het nog wel even, maar moest zich een paar minuten later alsnog laten vervangen. Een dag na de ontmoeting in het Signal Iduna Park blijkt hij dus de voorste kruisband van zijn linkerknie te hebben afgescheurd.

Artikel gaat verder onder video

Het nieuws is een volgende enorme klap voor Hernández. De Fransman maakte afgelopen zomer de overstap van Bayern München naar PSG, nadat hij gedurende zijn periode in Zuid-Duitsland al worstelde met zijn fitheid. Blessures bleven Hernández na zijn transfer lange tijd bespaard, maar in Dortmund sloeg het noodlot dus toe. De verwachting is dat hij minstens een halfjaar aan de kant staat, waardoor hij niet alleen de ontknoping van dit seizoen én het EK mist, maar ook een groot deel van het volgende seizoen. Het is niet de eerste keer dat Hernández zijn kruisband scheurt. Dat gebeurde ook al in de eerste groepswedstrijd van Frankrijk op het Wereldkampioenschap in Qatar tegen Australië. Hij moest zich toen al na dertien minuten laten vervangen.

Hernández maakte op 7 september vorig jaar zijn rentree in de nationale ploeg. Hij deed in oktober nog negentig minuten mee in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Nederland. Hernández maakte vervolgens ook minuten tegen Griekenland en Duitsland en stevende af op een plekje in de EK-selectie, maar zo ver komt het helaas voor hem dus niet. De linkspoot kwam dit seizoen 41 keer in actie voor PSG. Hij scoorde tweemaal en verzorgde evenveel assists. PSG kroonde zich vier dagen geleden nog opnieuw tot kampioen van Frankrijk.

