Loiza Lamers confronteert Johan Derksen direct in uitzending met uiterst respectloze uitspraak

Loiza Lamers, die dinsdagavond voor het eerst haar opwachting maakte in het programma Vandaag Inside, heeft gedurende de uitzending direct Johan Derksen geconfronteerd met een gevoelige uitspraak die hij deed. De oud-voetballer maakte onlangs een opvallende opmerking over Nikkie de Jager. Dat viel niet goed bij Lamers.

Tijdens de start van het programma Vandaag Inside legt Lamers De Snor direct voor waar zij zich een dag daarvoor, de maandagavond, over heeft verbaasd: "Ik vind dat dan zo jammer, hij (Derksen, red.) is zo lief achter de schermen en dan gisteravond... Dan noem je Nikkie de Jager een jongetje", doelt ze op de uitspraken van Derksen van maandagavond. "En vervolgens zeg je toch zij, dus dan denk ik: je doet het erom", zegt Lamers tegen Derksen, die vervolgens niet met een al te sterke reactie reageert tegen het model: "Maar ik ben daar niet zo goed in", zegt De Snor, waarna de Vandaag Inside-studio begint te lachen.

"Ik kan het ook niet meer bijhouden. Je hebt ook dat meisje of die jongen, die de gasten ontvangt op de boerderij", zegt Derksen, die daarmee doelt op Raven van Horst. "Ja, non-binair", reageert Lamers op de oud-voetballer van Go Ahead Eagles en Veendam. "Als ik niet weet wat ik moet zeggen, dan lees ik mij in of brand ik er mijn handen niet aan."

Vervolgens komen Lamers in de Derksen in de uitzending toch nader tot elkaar, als de analist van Vandaag Inside zich van zijn beste kant laat horen: "Ik heb altijd één credo: Het gaat maar om één ding: of je kind gelukkig is. En de rest speelt geen enkele rol", geeft Derksen aan, waarna de studio begint te klappen en Lamers reageert: "Dat vind ik waanzinnig, dat vind ik fijn om te horen."

