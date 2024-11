Genee zet Vitesse en Franke voor schut met onthullende brief van Parry

Coley Parry heeft halverwege september al een brief gestuurd naar de clubleiding van Vitesse waarin hij schreef dat de overname van Guus Franke niet goed zou gaan komen. De brief is daags na het definitieve afketsen van de deal in handen gekomen van Wilfred Genee, die hier in de uitzending van Vandaag Inside van donderdag mee op de proppen komt.

Woensdag werd bekend dat de overname van Vitesse door Franke niet door zou gaan. In een reactie op dit nieuws stelde algemeen directeur Edwin Reijntjes dat het nieuws ‘onverwacht’ is en als een ‘verrassing’ aankomt in Arnhem. Daar is volgens Genee helemaal niets van waar, zo stelt de presentator donderdag.

In de uitzending van Vandaag Inside komen de problemen van Vitesse weer ter sprake. “Ik had een brief bemachtigd van Parry”, begint Genee, waarna hij de brief laat ziet. “Op 18 september schreef hij al dat het niet goed ging komen.” Franke moest namelijk uiterlijk 15 september een zogenaamde lumpsum van 1,5 miljoen euro betalen aan Parry, wat niet gebeurde. “Parry heeft toen nog allerlei andere mogelijkheden aangeboden, maar hij heeft niks meer van zich laten horen. Op 18 september heeft Parry deze brief al gestuurd naar het bestuur van Vitesse, waarin staat dat het niet doorgaat.”

Uiteindelijk heeft de clubleiding ervoor gekozen dit stil te houden, waarna Reijntjes woensdag dus aangaf dat het nieuws als een verrassing kwam. “Die wisten dit al meer dan een maand, dit is toch niet te geloven?”, roept Genee uit. Bargast Chris Woerts haalt vervolgens aan dat Franke begin oktober een interview gaf waarin hij nog steeds beweerde de redder van Vitesse te zijn. “Hij liet ook niks meer horen naar Vitesse”, stelt de sportmarketeer. “Hij is gewoon weggedoken. Hij heeft het geld niet.”

