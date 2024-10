Volgende dreun voor Vitesse: Guus Franke zet streep door overname

Guus Franke wordt níét de nieuwe eigenaar van Vitesse. Dat meldt De Telegraaf woensdagmorgen op basis van een persbericht van Franke. De zakenman noemt het opzeggen van de deal mét en dóór Coley Parry als belangrijkste reden voor zijn terugtrekking.

“Coley Parry, de grootste schuldeiser van voetbalclub Vitesse, heeft op 1 oktober jongstleden de miljoenenovereenkomst met beoogd overnamekandidaat Guus Franke opgezegd. Aangezien die overeenkomst een randvoorwaarde van de KNVB was om de Arnhemse club te redden, heeft Franke Vitesse vandaag geïnformeerd dat de overname hierdoor helaas van de baan is”, zo leest het op de website van De Telegraaf.

Artikel gaat verder onder video

Vitesse kroop een paar maanden geleden door het oog van de naald. De Arnhemmers balanceerden lange tijd op de rand van de afgrond, maar kregen begin augustus dan toch goed nieuws: ze mochten hun proflicentie behouden. Maar dat nam de onzekerheden rond de club niet meteen in één klap weg. Sterker nog: die zijn nog geen drie maanden later opnieuw toegenomen. Franke was maanden de beoogde nieuwe aandeelhouder van Vitesse, maar het proces rond zijn goedkeuring kwam maar niet op gang. De Telegraaf meldde begin deze maand nog dat binnen Vitesse de ongerustheid over de tijd die het onderzoek van de KNVB naar Franke en zijn bedrijf Axiom Partners kostte toenam.

Volgens De Telegraaf waren Vitesse en Franke er desondanks van overtuigd dat de beoogde overname van Vitesse door de zakenman en zijn bedrijf ‘de toets der kritiek’ van de licentiecommissie van de KNVB had kunnen doorstaan. Maar de overname is nu dus van de baan. Franke noemt het opzeggen van de deal mét en dóór Parry als voornaamste reden voor zijn besluit om een streep te zetten door de overname. Parry was eerder de beoogde nieuwe eigenaar van Vitesse, maar de voetbalbond wees zijn aanvraag af omdat de Amerikaan onvoldoende aan kon tonen dat hij over het geld, dat hij al in Vitesse had geïnvesteerd, kon beschikken.

“Wij hebben kosten noch moeite gespaard om Vitesse te redden, aan alle voorwaarden van de KNVB voldaan, en het geld voor de overname stond al klaar”, zo reageert Franke bij De Telegraaf. “Maar onze deal om de miljoenenschuld van de Amerikaanse schuldeisers over te nemen was een randvoorwaarde van de KNVB, dat wist iedereen, dus het kan niemand verbazen dat ik op deze manier de club niet langer kan overnemen.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Mogelijke bom bij sc Heerenveen: 'Er is frictie ontstaan met Van Persie'

Achter de schermen zou er frictie zijn tussen sc Heerenveen-trainer Robin van Persie en een van zijn spelers..