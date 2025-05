Koert Westerman: 'Te gek voor woorden, verdient niet de schoonheidsprijs'

Koert Westerman is niet te spreken over de wijze waarop het vertrek van John van den Brom bij Vitesse bekend is geworden. Vrijdagochtend lekte uit dat de clubman na dit seizoen vertrekt. Zodoende zit hij vrijdag tegen FC Den Bosch voor het laatst op de bank.

“Het is te gek voor woorden”, zegt commentator Westerman tijdens het schakelprogramma van ESPN. “Iedereen voelt zich overvallen door de berichten van vandaag. En het is natuurlijk bewust getimed allemaal, dat zal iedereen begrijpen. Want als je het vandaag allemaal bekendmaakt, dan kunnen de supporters geen spandoeken meer maken, kunnen ze geen acties meer verzinnen… Het verdient allemaal niet de schoonheidsprijs.”

Het dienstverband van Van den Brom komt na slechts een seizoen ten einde bij Vitesse. Hij stapte op een bijzonder moeilijk moment in bij Vitesse, dat op dat moment nog niet eens zeker was van een licentie om daadwerkelijk van start te gaan op het tweede niveau. Dat lukte uiteindelijk, waarop Vitesse onder Van den Brom aan het seizoen begon.

De club sprokkelde de afgelopen maanden, met een bijzonder jong elftal, toch nog 44 punten bij elkaar, die normaal gesproken goed zouden zijn geweest voor de veertiende plaats op de ranglijst. Het financieel geplaagde Vitesse kreeg door het seizoen heen echter niet minder dan 39 strafpunten opgelegd, waardoor de club stijf onderaan is geëindigd.

Zelf zei Van den Brom 'verschrikkelijk boos' te zijn. "Ik heb geen argumenten gekregen. Echt nul. Ik ben ook echt verschrikkelijk boos. Ze schuiven gewoon een icoon van de club terzijde. Dat doet pijn", stelde hij tegenover Omroep Gelderland. "Bij Vitesse is het één grote poppenkast."

