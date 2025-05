Hans Kraay genadeloos: 'Wat een ongelooflijke lul is Timo Braasch'

John van den Brom is geëmotioneerd door zijn gedwongen vertrek bij Vitesse. Vrijdagochtend werd bekend dat Vitesse na dit seizoen afscheid neemt voor de trainer, waardoor hij vrijdagavond voor het laatst voor de groep staat. Voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen FC Den Bosch was het verdriet bij Van den Brom merkbaar.

Van den Brom reageerde eerder op de vrijdag al op zijn ontslag, maar stond nu voor het eerst sinds het nieuws voor een tv-camera. In gesprek met ESPN zegt Van den Brom dat de vijf nieuwe aandeelhouders van Vitesse, die in januari instapten, een ‘nieuw gezicht’ voor de groep willen. “Ik weet ook niet wie ze zijn, want ik heb ze nooit gezien. Dat is dan de uitleg. Meer is het ook niet. Dat is moeilijk te accepteren als professional. Je bent bezig met topsport en je bent het hele jaar bezig om zo goed mogelijk te presteren met de jongens. Dit past niet helemaal in mijn beleving van voetbal.”

Van den Brom kreeg het slechte nieuws van algemeen directeur ad-interim Timo Braasch. “Hem had ik wel al gesproken. Hij is hier al heel lang. Maar nooit echt inhoudelijk over voetbal. Ik heb vaak gevraagd wat de ambities van de club zijn en wat zijn ideeën zijn met de club. Er werd vaak gezegd ‘dat weten we niet’, ‘we wachten af’ en ‘we komen erop terug wanneer het moment daar is’. Dat was gisteren”, zegt de zichtbaar aangeslagen Van den Brom, die het nieuws ‘verschrikkelijk’ noemt. “Ik heb zeker een tik gehad. Ik heb verschrikkelijk slecht geslapen. Dan weet je nog niet dat het vanochtend zo zou ontploffen in de media. Naar mate de dag vordert ga je je toch op de wedstrijd focussen. Ik wil het seizoen op een waardige manier afsluiten. Dat is voor mij zoveel belangrijker dan alle shit van gisteren die mij persoonlijk heeft getroffen.”

Hans Kraay fileert Vitesse-directeur

ESPN-analist Hans Kraay junior vindt dat Van den Brom zich goed staande houdt. Hij heeft echter geen goed woord over voor Braasch, een van de vijf nieuwe aandeelhouders bij Vitesse, die vrijdag een uitgebreid interview gaf via het clubkanaal van Vitesse. “Ik vind het heel knap hoe Van den Brom er staat. Een van deze vijf aandeelhouders, Timo Braasch, die Van den Brom gisteren de wacht heeft aangezegd, hebben we 1 uur en 40 minuten zien ‘braaschkallen’.” In werkelijkheid duurde het interview 1 uur en 16 minuten, stipt presentator Pascal Kamperman aan. “Nou ja, het voelde als 1 uur 40”, reageert Kraay.

“Deze meneer heeft niet één woord gezegd, niet één voetbalwoord! Helemaal niks. Hij zei dat hij in Londen en Amerika heeft gewerkt en dat hij bedrijven overneemt die het niet goed doen. Maar hoe krijg je ooit zo’n prettige en ambitieuze trainer als John van den Brom? Wat een ongelooflijke lul is dat zeg, die Timo Braasch. Ik heb nog nooit zo’n lul aan het woord gezien. Hij heeft het voetbalverstand van een gevulde koek. Hij heeft zelf gevoetbald? Op een verschrikkelijk laag niveau, denk ik dan.”

“Hij beledigt ook de KNVB. Dat zou ik als Vitesse-supporter zeer kwalijk vinden”, vervolgt Kraay. Braasch zei niet te begrijpen dat Vitesse ‘dwarszit’ en het vertrouwen te willen hebben totdat het tegendeel is bewezen. Kamperman reageert: “Is de licentiecommissie er juist niet voor om Vitesse niet op zijn blauwe of bruine ogen te geloven, en juist om problemen te voorkomen?” Kraay denkt dat de KNVB door het interview juist ‘met een nog groter vergrootglas’ gaat zoeken ‘wat er niet klopt’ bij Vitesse. “Jezus man… Zullen we het over voetbal hebben? Wat een lul.”

