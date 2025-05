Kraay ergert zich aan Oranje-discussie: 'Lachwekkend, sodemieter op!'

Hans Kraay junior spreekt zijn ergernis uit over de discussie die in maart ontstond over de basisplaats van in het Nederlands elftal. Zónder de back van Internazionale kwam Oranje prima voor de dag in het tweeluik met Spanje in de Nations League, maar bondscoach Ronald Koeman is 'allang tot de conclusie gekomen dat Dumfries zijn man is', laat Kraay weten in zijn column in Voetbal International.

Dumfries moest zich vlak voor de laatste interlandperiode geblesseerd afmelden bij Koeman. Die koos vervolgens voor RB Leipzig-verdediger Lutsharel Geertruida als rechtsback in de dubbele confrontatie met Europees kampioen Spanje, dat Oranje uiteindelijk pas na strafschoppen op de knieën wist te krijgen. Analist Kenneth Perez sprak in Voetbalpraat van 'de beste twee wedstrijden in lange tijd onder Koeman' en wees daarbij nadrukkelijk naar Geertruida: "Dat kwam echt door de rechtsback. Geertruida was continu de vierde man op het middenveld. Het Nederlands elftal is over het algemeen best wel statisch. Maar nu kreeg je een dynamisch elftal, à la Feyenoord onder Arne Slot", aldus Perez.

Vorige week keerde Dumfries in de heenwedstrijd in de halve finale van de Champions League tegen FC Barcelona terug in de basisopstelling van Inter. De rechtsback eiste vervolgens een absolute hoofdrol voor zich op bij het spektakelstuk in het Olympisch Stadion in Barcelona, met twee doelpunten (waaronder een omhaal) én een assist in een adembenemend duel dat eindigde in een 3-3 gelijkspel. Dat Dumfries daarvoor uitgebreid wordt bejubeld in Nederland schiet bij Kraay in het verkeerde keelgat. "Ik hoorde een paar weken terug, na de goede wedstrijden van Oranje tegen Spanje, weer de discussie of Denzel wel in het Nederlands elftal moet… Lachwekkend! Want nu lees en begrijp ik dat er nooit iemand aan Denzel Dumfries heeft getwijfeld. Sodemieter op!", fulmineert de oud-voetballer.

Kraay vervolgt: "Ik erger me gewoon aan al die afgestudeerden die nu opeens zogenaamd nóóit hebben getwijfeld en zeggen: “We wisten toch al dat hij dit kon”." De ESPN-analist wijst erop dat verschillende spelers de voorbije jaren de kans hebben gekregen in Oranje, maar dat geen van hen er in is geslaagd om Dumfries uit de basis te spelen: "Ze hebben het geprobeerd met Joël Veltman, maar oh nee, toch maar liever Denzel. Kenny Tete? Nee, niet. Hans Hateboer kreeg een kans, maar wacht, Denzel was toch beter. Rick Karsdorp, néé, liever Denzel. Jeremie Frimpong moest de nieuwe rechtsback worden, maar ja, die power en agressie van Denzel… Lutsharel Geertruida? Goede back, maar ander type. Ronald Koeman is allang tot de conclusie gekomen dat Denzel Dumfries zijn man is", bezweert Kraay.

