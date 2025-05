Advies voor Ronald Koeman: 'Hij is de eerste man die je opstelt'

Avram Avsaroglu adviseert bondscoach Ronald Koeman om als eerste op te stellen. De commentator van de NOS is diep onder de indruk van de rechtsback, die zich bij Internazionale heeft ontpopt tot een onmisbare basiskracht.

Dumfries keerde afgelopen woensdag in de halve finale van de Champions League tegen FC Barcelona terug in de basis na een dijbeenblessure. Dat de Oranje-international weer terug is hebben de Catalanen geweten ook. Dumfries was namelijk de grote man bij Internazionale. De rechtsback was tweemaal trefzeker, waaronder een keer op zeer fraaie wijze met een halve omhaal, en gaf een assist. Na afloop werd Dumfries dan ook beloond met de trofee voor man van de wedstrijd.

"Denzel, we houden allemaal zo van hem", aldus Avsaroglu in de NOS Voetbalpodcast. "Soms is het een beetje ongepolijst", reageert Jeroen Stekelenburg daarop, waarna de commentator het overduidelijk niet eens is met zijn collega. "Hou nou op. Waarom zeg je dat nou?" Vervolgens vertelt Stekelenburg dat hij het juist positief bedoelde. "Ik vind dat juist ook mooi. Die kracht en dat alles enzo. Ik vind juist dat dat hem maakt tot wie hij is."

Vervolgens komt ook het Nederlands elftal ter sprake. Dumfries ontbrak namelijk in het Nations League-tweeluik tegen Spanje vanwege een dijbeenblessure. "De laatste interlands die er waren, dan was hij er niet. Dan speelt Frimpong rechtsbuiten en dan weet ik nog dat wij in een van die podcast rondom die wedstrijden zeiden: ja, Frimpong rechtsbuiten, dan is hij wel goed hè? Kan Dumfries dan wel rechtsback spelen?"

"Het werd weer een discussie", vervolgt Avsaroglu, waarna hij een lans breekt voor Denzel Dumfries. "Hij is de eerste man die je opstelt. Frenkie de Jong de tweede denk ik, maar Dumfries als eerste", aldus Avsaroglu. "Ik zou Virgil ook opschrijven", vult Stekelenburg aan. "Eerst Denzel. Hij is geweldig", blijft de commentator bij zijn standpunt.

Steijn moet voorbeeld nemen aan Dumfries

"Eigenlijk zou Sem Steijn dit tussen zijn oren moeten knopen", haakt commentator Anne de Jong in. "Toen Dumfries van Sparta naar Heerenveen dachten we: is een goede stap. Daarna ging hij van Heerenveen naar PSV, dachten we: nou, kijken of hij dat aan kan. Kon hij heel goed aan. Maar niemand had in die tijd toch gezegd: hij gaat een keer de halve finale van de Champions League beslissen. Hij is in zijn hele carrière iedereen maar blijven verbazen."

'Dumfries een van de meest geliefde spelers van Inter'

Vervolgens haalt Avsaroglu nog een anekdote aan van Dumfries. "Een paar maanden terug waren wij in Milaan, toen speelde Feyenoord tegen Inter. Dumfries gaf de persconferentie op dat schitterende trainingscomplex van Inter: vlekkeloos Italiaans. Al die journalisten aten het op wat hij zei. Hij is ook soort Italiaan geworden daar in Milaan. Hij is een van de meest geliefde spelers van Internazionale", besluit hij.