Lofzang voor Dumfries: 'Een talent dat maar eens in de honderd jaar wordt geboren'

heeft een verpletterende indruk achtergelaten op Sjoerd Mossou. De journalist looft het 'voortreffelijke rolmodel voor de jongste generatie'. Daarnaast wordt Dumfries in het kader van 'talent' vergeleken met RKC Waalwijk-middenvelder Mohamed Ihattaren.

Dumfries keerde afgelopen woensdag in de halve finale van de Champions League tegen FC Barcelona terug in de basis na een dijbeenblessure. Dat de Oranje-international weer terug is hebben de Catalanen geweten ook. Dumfries was namelijk de grote man bij Internazionale. De rechtsback was tweemaal trefzeker, waaronder een keer op zeer fraaie wijze met een halve omhaal, en gaf een assist. Na afloop werd Dumfries dan ook beloond met de trofee voor man van de wedstrijd.

"Op de berg Montjuïc in Barcelona waren de mensen woensdag getuige van een wereldwonder. Op de rechtervleugel speelde die avond een voetballer zoals je die zelden ziet: een talent dat maar eens in de honderd jaar wordt geboren, een speler die je ooit live gezien moet hebben om het te kunnen geloven", schrijft Mossou in zijn column voor het Algemeen Dagblad. "Zijn naam is Denzel Dumfries."

Dumfries vergeleken met Ihattaren

Mossou schetst dat vroeger vaak is gedacht dat Dumfries niet zoveel 'talent' had. Een woord dat op voetballend gebied vaak gebruikt wordt 'om spelers te duiden die vaardig zijn met een bal en een goed spelinzicht hebben'. Volgens de journalist werd Ihattaren daarom jarenlang genoemd als 'exceptioneel talent'.

"Dat is ergens best wel raar", erkent Mossou. "Veel meer nog dan in veel andere sporten omvat ‘voetbaltalent’ namelijk oneindig veel meer parameters, fysiek en mentaal, coördinatief en intuïtief, zichtbaar en onzichtbaar. Stiekem was Denzel Dumfries altijd al een vele malen uitzonderlijker talent dan Ihattaren ooit is geweest."

Talent Dumfries niet per se in zin voeten

Mossou schrijft dat het talent bij Dumfries niet per se in in zijn voeten zit. "Het zit in zijn brein, in zijn hart, in zijn neurotransmitters, in zijn granieten lichaam, in zijn onuitputtelijke verlangen naar méér en nóg beter", schetst voetbaljournalist over de in Rotterdam geboren rechtsback. "Hij is niet de eerste voetballer die het van wilskracht en power moet hebben natuurlijk. Wel is hij een levend bewijs dat het écht kan: heilig geloven in een droom waarin niemand anders gelooft."

Volgens Mossou zijn er zelfs nu nog mensen die twijfelen aan dit 'unieke talent'. "Een rechtsback met een krankzinnig rendement aan doelpunten en assists, een voortreffelijk rolmodel voor de jongste generatie, een jongen met een leeuwenhart. Wie Denzel Dumfries niet bewondert, begrijpt niets van voetbal - en nog veel minder van het leven", besluit hij.

