Denzel Dumfries jaagt Micah Richards met 'roast' CBS-studio uit

was niet alleen tijdens de Champions League-wedstrijd tussen FC Barcelona en Internazionale ontzettend op dreef, ook na afloop toonde de vleugelverdediger zich van zijn scherpste kant. De 29-jarige Oranje-international haalde tijdens een interview met CBS Sports een grapje uit met Micah Richards, die vervolgens de studio uitliep.

Dumfries was woensdagavond de grote uitblinker bij Barcelona - Inter. De oud-PSV'er was in de halve finale van het miljardenbal goed voor twee treffers en één assist. Na afloop mocht de wingback voor de camera van CBS Sports verschijnen, waar Kate Scott, Thierry Henry, Jamie Carragher en Richards in de studio zaten.

Artikel gaat verder onder video

Nadat Dumfries kort had gesproken met Henry nam Richards het gesprek over. "Denzel, ik ben de laatste jaren af en toe Denzel Washington genoemd. Ik wil graag weten of jij naar Denzel Washington vernoemd bent”, vraagt de voormalig verdediger van onder meer Manchester City aan de 63-voudig international van het Nederlands.

“Ja, dat klopt”, antwoordt Dumfries, waarna Richards en Carragher met een luid applaus komen voor rechtspoot die tweemaal trefzeker was en één assist gaf. "Ik heb nog één laatste vraag voordat je gaat. Wat vind je van onze show? Kijk je weleens?", vraagt de 36-jarige voormalig verdediger.

“Natuurlijk kijk ik weleens. Hoe jullie het doen is leuk en er is altijd een goede vibe. Het is een hele leuke show”, aldus Dumfries. “Je weet wat er dan gaat komen, Denzel. Wie is je favoriet?”, vraagt Richards vervolgt. "“Oh, dat is lastig. Jij! Jij bent mijn favoriet”, aldus de Inter-verdediger tegen analist, die vervolgens door het dolle heen is. "Denzel, ik hou van je!”

Dumfries 'roast' Richards

Vervolgens verandert de toon van het gesprek iets. "Maar onthoud wat Marcus (Thuram, red.) zei, hè. Je maatpak is een beetje te klein", roast Dumfries de analist. Daarop loopt Richards de studio van CBS uit, waarna zijn tafelgenoten stukgaan van het lachen. “Ik maak een grapje! Ik maak een grapje, vriend! Nee, waar ga je heen?”, reageert Dumfries vervolgens lachend.

Dumfries verklapt zijn geheim

Tijdens het interview verbaasde Richards zich over het feit hoe Dumfries zo fit komt. Hij wilde dan ook graag weten hoe de Oranje-international zo veel kan rennen tijdens de wedstrijd. "Ik eet veel Surinaams eten. Mijn moeder is een erg goede kokkin. En mijn verloofde ook. Ik kan het iedereen aanraden om Surinaamse groenten te eten. Dat is goed en je wordt er erg sterk van", verklapt hij.

