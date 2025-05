Van Hanegem weet waarom midweekse uitblinker nooit voor Feyenoord speelde

Willem van Hanegem was midweeks diep onder de indruk van . Nu de wingback van Internazionale en Nederlands elftal zo imponeert, reist de vraag op waarom de geboren Rotterdammer nooit in het shirt van Feyenoord heeft gespeeld. Van Hanegem heeft daar wel een verklaring voor.

Dumfries keerde afgelopen woensdag in de halve finale van de Champions League tegen FC Barcelona terug in de basis na een dijbeenblessure. Dat de Oranje-international weer terug is hebben de Catalanen geweten ook. Dumfries was namelijk de grote man bij Internazionale. De rechtsback was tweemaal trefzeker, waaronder een keer op zeer fraaie wijze met een halve omhaal, en gaf een assist.

Artikel gaat verder onder video

"Dat is toch geweldig", looft Van Hanegem de prestatie van Dumfries in de Willem&Wessel-podcast van het Algemeen Dagblad. "Als je dan die kwibussen op tv ziet, die eigenlijk vinden dat hij niet in het Nederlands elftal hoort... Dan denk ik: dan ben je wel kippig. Het is toch geweldig om te zien, die gozer. Niet alleen nu, maar al jaren”, ziet Van Hanegem.

LEES OOK: Een dag na glansrol klinkt er ook een ánder geluid over Denzel Dumfries

Dumfries had bij Feyenoord moeten spelen

"Eigenlijk had hij allang hier (Feyenoord, red.) moeten spelen", aldus Van Hanegem, die vervolgens van Wessel Penning de vraag krijgt waarom de geboren Rotterdammer nooit voor Feyenoord heeft gespeeld. "Waarom heeft Dumfries, geboren in Rotterdam, nooit voor Feyenoord gespeeld? „Dat lag waarschijnlijk aan de trainer", verklaart de oud-topvoetballer. "Ik weet niet wie er toen trainer was bij Feyenoord."

"We hebben het nu over een jaar of tien geleden. Dat was Mario Been denk ik zo ongeveer, Ronald Koeman misschien ook wel. Martin van Geel was de technisch directeur, nu kunnen we hem niet overal de schuld van geven", aldus Penning. "Ik was het gelukkig niet", benadrukt Van Hanegem dat hij destijds in ieder geval niet de trainer was.

LEES OOK: Denzel Dumfries jaagt Micah Richards met 'roast' CBS-studio uit

© Imago

Dumfries maakte in 2014 de overstap van amateurclub Barendrecht naar Sparta Rotterdam, waar hij in eerste instantie bij de beloftenploeg terechtkwam. Op Het Kasteel ontpopte de rechtsback zit tot een prima verdediger, waarna hij een transfer naar PSV afdwong. "Bij Sparta vond ik hem goed. Toen heb ik het ook al vaak gezegd", erkent Van Hanegem.

Dumfries 'doet denken aan een soort bulldog'

Bij PSV zette Dumfries zijn opmars door en verdiende hij een toptransfer naar de Italiaanse topclub Internazionale. Bij de Nerazzurri blinkt de verdediger vaak uit, net als afgelopen woensdag toen hij na zijn rentree in de basis een heldenrol vertolkte tegen FC Barcelona. "Ik heb wel het gevoel dat dit (prestatie tegen Barcelona, red.) hem niet meer lukt. Dit was echt ongelooflijk”, aldus Van Hanegem. "Als ik naar hem kijk, vind ik dat hij een leuk koppie heeft. Maar als je die achter je aan hebt, is niet fijn. Hij doet denken aan een soort bulldog", besluit hij.