Een dag na glansrol klinkt er ook een ánder geluid over Denzel Dumfries

vestigde woensdagavond de internationale aandacht op zich met een glansrijk optreden tegen FC Barcelona in de halve finale van de Champions League. De rechtsback van het Nederlands elftal hielp Internazionale met twee doelpunten en een assist aan een goede uitgangspositie voor de return van volgende week (3-3). Henk Spaan sluit weliswaar aan bij de mensen die lovend zijn over Dumfries, maar had de award voor Man of the Match toch aan iemand anders gegeven.

Dumfries is terug bij Internazionale en dat heeft FC Barcelona geweten ook. De vleugelverdediger raakte medio maart geblesseerd en ontbrak daardoor niet alleen in het tweeluik van het Nederlands elftal met Spanje in de kwartfinale van de Nations League, maar moest ook de dubbele ontmoeting van Internazionale met Bayern München in de Champions League aan zich voorbij laten gaan. Zonder Dumfries plaatste de regerend kampioen van Italië zich weliswaar voor de volgende ronde, maar in de competitie liet Inter dure punten liggen en in de beker werd het uitgeschakeld door AC Milan.

Merkwaardig interview

Dumfries maakte afgelopen zondag in de thuiswedstrijd tegen AS Roma zijn rentree. Hij kon een nederlaag niet voorkomen, maar was een paar dagen later wél van onschatbare waarde voor zijn ploeg. Dumfries sloeg tweemaal toe tegen FC Barcelona en verzorgde ook een assist. Een geweldig optreden van de Oranje-international, maar toen hij zich na afloop meldde voor een gesprek met CBS - waar Thierry Henry, Jamie Carragher en Micah Richards in de studio zitten - ging het vrijwel geen moment over voetbal. Tot verbazing van Spaan. “Wisten we dat Denzel vernoemd is naar de acteur Washington? Zo niet, wees Richards ons erop in de Champions League-show van CBS, waarin de panelleden harder lachen om zichzelf dan René van der Gijp”, zo schrijft Spaan donderdag op de website van Het Parool.

‘Vreemd’ besluit van de UEFA

Volgens Spaan kwam ‘de enige bijna relevante vraag’ van Carragher. “Of Inter oefende op standaardsituaties? Duh, Denzel komt zomaar in scoringspositie na een corner”, schrijft Spaan cynisch. Dumfries sloeg woensdagavond tegen FC Barcelona zelfs tweemaal toe bij een hoekschop, nadat hij binnen een halve minuut de voorzet had gegeven waaruit Marcus Thuram de razendsnelle 0-1 zeer fraai kon binnenwerken. “De UEFA kroonde hem tot MOTM en niet Lamine Yamal, wat toch een beetje vreemd was”, zo stelt Spaan desondanks. Yamal nam FC Barcelona na de snelle dubbelslag van Internazionale bij de hand. Met een fraai schot zorgde hij voor de aansluitingstreffer en niet veel later schoot Ferran Torres de 2-2 binnen.

Spaan is dus van mening dat de prijs voor Man of the Match naar de superster van FC Barcelona had moeten gaan. “Niet dat we niet allemaal blij zijn voor Denzel. Hij heeft een gunfactor waarvan Trump en Gordon alleen maar kunnen dromen. Zo uitblinken in zo’n eruptie van voetbalwellust maakt hem bij leven legendarisch”, besluit de columnist met een fraai compliment aan het adres van Dumfries.

