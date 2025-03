Perez noemt zeer opmerkelijke sleutelspeler Oranje en twijfelt aan basisplaats Dumfries

Kenneth Perez heeft flink genoten van het Nederlands elftal, dat zich goed presenteerde tegen Spanje over twee wedstrijden. Vervolgens noemt hij de sleutelspeler van het tactische plan van Ronald Koeman, .

Tijdens Voetbalpraat op ESPN wordt er nog nagenoten van het optreden van Oranje, dat maandagavond laat wel zijn hoofd moest buigen na een strafschoppenreeks. Perez steekt de loftrompet. "Het was overtuigend, de teamgeest was er. Tactisch vond ik dit de beste twee wedstrijden in lange tijd onder Koeman. Dat kwam echt door de rechtsback."

Artikel gaat verder onder video

Wouter Bouwman zet vervolgens een verbaasd gezicht op en snapt niet helemaal wat de Deense analist bedoelt. Perez legt het uit. "Geertruida was continu de vierde man op het middenveld. Het Nederlands elftal is over het algemeen best wel statisch. Maar nu kreeg je een dynamisch elftal, à la Feyenoord onder Slot." Geertruida speelde vorig seizoen nog onder de Liverpool-manager in Rotterdam en is de laatste weken vaste waarde bij RB Leipzig.

LEES OOK: Arno Vermeulen verbijsterd om uitspraak van Kenneth Perez over Clément Turpin

Perez zag ook dat Frenkie de Jong continu in de gaten werd gehouden door Dani Olmo. "Die was je kwijt, Geertruida stapte in dat gat en ging lekker voetballen." De analist zet ook zijn twijfels bij de vaste basisplaats van Denzel Dumfries, die momenteel geblesseerd. "Wat doe je nu? De beste man van de laatste twee jaar (Dumfries. red.), ga je toch ook niet passeren?" Als het aan Arno Vermeulen ligt bezetten Jeremie Frimpong en Dumfries in de toekomst de rechterflank van Oranje. Koeman lijkt dat geen slim plan te vinden, maar volgens de analist van de NOS zou de bondscoach dit toch echt een kans moeten geven.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Oranje kent route richting WK 2026: dit zijn de tegenstanders en het programma

Het Nederlands elftal is door de uitschakeling in de Nations League ingedeeld in Groep G van de WK-kwalificatiecyclus.