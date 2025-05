Vitesse heeft keiharde boodschap voor clubman John van den Brom, die woedend reageert

Vitesse neemt aan het einde van het seizoen afscheid van hoofdtrainer John van den Brom, zo meldt De Gelderlander. Het clubicoon stapte afgelopen zomer, na de degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie, in bij de Arnhemmers, maar heeft volgens de krant te horen gekregen dat de club volgend seizoen 'een jonge coach' voor de groep wil zetten.

De 58-jarige Van den Brom stapte op een bijzonder moeilijk moment in bij Vitesse, dat op dat moment nog niet eens zeker was van een licentie om daadwerkelijk van start te gaan op het tweede niveau. Dat lukte uiteindelijk, waarop Vitesse onder Van den Brom aan het seizoen begon. De club sprokkelde de afgelopen maanden, met een bijzonder jong elftal, toch nog 41 punten bij elkaar, die normaal gesproken goed zouden zijn geweest voor de vijftiende plaats op de huidige ranglijst. Het financieel geplaagde Vitesse kreeg door het seizoen heen echter niet minder dan 39 strafpunten opgelegd, waardoor de club met twee schamele punten stijf onderaan gaat eindigen.

De hernieuwde samenwerking tussen Vitesse en Van den Brom blijft echter beperkt tot één seizoen, zo weet De Gelderlander. "De Arnhemse eerstedivisieclub kiest komend seizoen voor een nieuwe hoofdtrainer. Naar verluidt wil Vitesse dan een jonge coach aanstellen die met talent aan de slag gaat", schrijft verslaggever Lex Lammers van de lokale krant.

Van den Brom haalt uit naar Vitesse: 'Ik ben verschrikkelijk boos'

Van den Brom bevestigt de berichtgeving tegenover Omroep Gelderland en maakt van zijn hart geen moordkuil. De trainer kreeg het nieuws gisteren (woensdag) te horen: "Timo Braasch, de directeur, wilde met mij een stukje wandelen. Dat hebben we op Papendal gedaan. Maar we zijn ook weer snel omgedraaid. Ik heb nul argumenten gekregen en ben verschrikkelijk boos. Zo ga je niet met mensen om", laat de oefenmeester optekenen. "De board had deze beslissing genomen werd mij verteld. Maar ik heb geen argumenten gekregen. Echt nul. Ik ben ook echt verschrikkelijk boos. Ze schuiven gewoon een icoon van de club terzijde. Dat doet pijn", geeft Van den Brom toe.

'Eén grote poppenkast'

"Bij Vitesse is het één grote poppenkast", vervolgt Van den Brom. "En toch heb ik geen spijt dat ik ben ingestapt vorig jaar zomer. Dit is mijn club. Ik heb er alle energie en tijd ingestopt, maar niet de waardering gekregen die je zou mogen verwachten. Nergens werd ik bij betrokken. Ik heb al vaker gezegd, dit zou niet mijn manier zijn." De trainer zit vanavond (donderdag) voor het laatst op de bank, als Vitesse het seizoen afsluit met een thuisduel tegen FC Den Bosch. "Ik zal zeker gaan genieten. Wees daar niet bang voor", zegt Van den Brom.

