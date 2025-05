Theo Janssen staat voor vliegensvlugge terugkeer bij Vitesse

Theo Janssen is komend seizoen alsnog werkzaam bij Vitesse. Het 43-jarige clubicoon gaat aan de slag als adviseur op technisch vlak bij de Arnhemse club, meldt de Gelderlander. Janssen gaat deze functie voor Vitesse combineren met het hoofdtrainerschap van De Treffers en zijn werkzaamheden als tv-analist.

Janssen kondigde in januari aan te vertrekken bij vertrekken bij Vitesse, mede door de onzekere situatie bij de Arnhemmers. Hij was afgelopen seizoen hoofdscout bij de Keuken Kampioen Divisie-club, maar zag geen perspectief onder de nieuwe clubleiding. Bovendien kreeg de oud-voetballer van onder meer Vitesse, FC Twente en Ajax een aanbod van De Treffers om aan de slag te gaan als hoofdtrainer.

"Het is voor mij tijd om weer op eigen benen te staan en te doen wat ik het liefste doe. In mijn huidige functie mis ik de rol op het veld. Ik wil mezelf als trainer verder ontwikkelen, en bij De Treffers krijg ik die kans", liet Janssen destijds weten. Wel liet de oud-middenvelder de deur op een kier staan voor Vitesse. "Dit is geen definitief vaarwel. Als de mogelijkheid zich voordoet, hoop ik ooit terug te keren bij ‘mijn’ Vitesse.”

Die terugkeer is er nu sneller dan verwacht. Onlangs nam Vitesse weer contact op met Janssen en werd linkspoot verleid tot een versnelde terugkeer. Janssen gaat op parttime-basis de Arnhemse club adviseren op technisch vlak. De voormalig voetballer gaat een contract tekenen voor twee jaar, met de optie voor nog twee jaar.

Eigenaren Vitesse gaan plannen onthullen

De nieuwe eigenaren zullen vrijdag, na een radiostilte van ruim drie maanden, hun plannen uit de doeken doen. De rentree van Janssen maakt deel uit van die plannen. De Gelderlander schetst dat er vanuit de ondernemers geen forse investeringen zullen worden gedaan en dat er wordt ingezet op eigen jeugd, aangevuld met (ervaren) spelers van buitenaf. Vitesse heeft de ambitie om binnen drie jaar terug te keren naar de Eredivisie.

