Vitesse opnieuw op de rand van de afgrond: overname staat onder druk

Het is nog maar de vraag of de overname van Vitesse doorgaat. De Gelderlander meldt dat deze 'onder druk' staat vanwege het feit dat de vijf buitenlandse investeerders verzuimen om 'essentiële' en 'noodzakelijke' informatie te delen met de licentiecommissie van de KNVB. Door de huidige gang van zaken staat het voortbestaan van Vitesse opnieuw op het spel.

Het voortbestaan van Vitesse is al tijdenlang onderwerp van gesprek en de Arnhemmers scheerden al meermaals langs de rand van de afgrond. Tot tweemaal toe presenteerde Vitesse na het debacle met Coley Parry meerdere nieuwe eigenaren. Eerst was er Guus Franke die de club zou overnemen, maar dit liep stuk. De Gelderse ondernemer trok na onenigheid met Parry de stekker eruit.

Begin januari werd bekend dat een vijftal Vitesse wil overnemen middels een minderheidsaandeel (elk minder dan 25 procent). Het betreft de Amerikanen Dane Murphy en Flint Reilly, de Italo-Amerikaan Bryan Mornaghi, en de Duitsers Timo Braasch en Leon Müller. Daarmee leek Vitesse wederom gered, maar nu lijkt er toch een kink in de kabel te komen.

"Vitesse en de nieuwe eigenaren bevinden zich momenteel op een dood spoor in voetballand", schrijft De Gelderlander, dat zich beroept op bronnen rondom de club. "De Arnhemse eerstedivisionist tracht willens en wetens de licentiecommissie te omzeilen. Maar de nieuwe clubeigenaren moeten gewoon voldoen aan de informatieplicht naar de voetbalbond. Tot in detail."

Murpy, Reilly, Mornaghi, Braasch en Müller leken met dun constructie het goedkeuringsproces van de licentiecommissie te ontlopen. "Ze zoeken volgens ingewijden ‘de mazen van de wet’ op", schrijft clubwatcher Lex Lammers. Het vijftal zal toch echt tegen de licentiecommissie met details over de deal met Parry moeten komen. "Daarbij zal ongetwijfeld ook de vraag uitstaan waar hun geld vandaan komt."

Vermoeden van schijnconstructie

Vitesse kreeg begin deze maand al drie punten in mindering van de licentiecommissie van de KNVB omdat het niet heeft voldaan aan de informatieplicht. "De sanctie geld als signaal dat het achterhouden van informatie niet wordt gepikt", klinkt het in de krant. Het is overigens al de derde maal dat Vitesse punten in mindering heeft gekregen.

De situatie bij Vitesse wordt bestempeld als 'zeer zorgelijk'. "Er ligt een sterke verdenking dat er in Arnhem een ‘schijnconstructie’ is opgezet. Met Parry als de architect. De Amerikaan zou achter de schermen de controle uitoefenen. De vijf fungeren dan als stromannen", vervolgt Lammers in De Gelderlander. De investeerders ontkennen overigens de betrokken van Parry.

Voortbestaan Vitesse opnieuw in gevaar

Met de nieuwe onrust die gepaard gaat met de vijf buitenlandse eigenaren, hangt het voortbestaan van Vitesse opnieuw aan een zijden draadje. "Door de hele gang van zaken, en de nieuwe reeks van complicaties, wordt het voortbestaan van Vitesse nu op het spel gezet', melden bronnen tegenover De Gelderlander. "Volharden de investeerders in stilzwijgen en het ontlopen van hun verplichtingen, dan dreigen consequenties voor Vitesse. Dat zit in nieuwe strafpunten en boetes. En ‘in het uiterste geval’ kan dat ook ten koste gaan van de proflicentie."

