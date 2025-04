Vitesse krijgt opnieuw punten in mindering

De Licentiecommissie van de KNVB heeft Vitesse opnieuw punten in mindering gebracht, nadat de Arnhemse club niet voldaan heeft aan de informatieplicht. Dat maakt de club bekend in een persbericht. Er worden drie punten in mindering gebracht.

Vitesse geeft aan 'in haar ogen' er alles aan doen om 'volledige openheid en transparantie' te geven. De KNVB stelt sinds de komst van de vijf nieuwe aandeelhouders van de Arnhemmers vragen over het bestuur, maar Vitesse stelt: "Immers, kan de club geen informatie aanleveren over welke zij geen beschikking heeft."

Vitesse laat in het persbericht weten graag de dialoog aan te gaan met de KNVB en te overwegen in beroep te gaan tegen het besluit van de commissie: "Voorop staat dat Vitesse zich zal blijven inzetten voor een constructieve en coöperatieve dialoog en legt haar aandacht op het oplossen van de bestaande kwesties, om spoedig tot een positieve afronding te komen. Vitesse zal daartoe een verzoek indienen bij de Licentiecommissie om de kwestie gezamenlijk in Zeist te bespreken."

In november werd bekend dat Vitesse al 21 punten aftrek kreeg van de licentiecommissie. Het aantal strafpunten was een optelsom van vier verschillende straffen. “Negen punten aangaande de informatieplicht rondom de side-letter, zes punten voor het te laat aanleveren van de jaarcijfers 2022/2023 en de prognose 2023/2024, drie punten voor de halfjaarcijfers 2023/2024 en drie punten voor de jaarcijfers 2023/2024 en prognose 2024/2025”, leest het op de website van Vitesse. Door de aftrek staat Vitesse met op de laatste plaats in de Keuken Kampioen Divisie.

