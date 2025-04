Vitesse krijgt opnieuw forse puntenstraf van KNVB

De licentiecommissie van de KNVB heeft opnieuw een puntenstraf uitgedeeld aan Vitesse. De Arnhemse Keuken Kampioen Divisionist krijgt vanwege het niet voldoen aan de informatieplicht negen punten in mindering. Daarmee komt het puntentotaal van Vitesse nu uit op één.

Met de nieuwe puntenaftrek wordt er een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de soap rond het voortbestaan van Vitesse. De Arnhemse club scheerde al meermaals langs de rand van de afgrond en moet nog altijd vrezen of het zal blijven bestaan. De club werd onlangs overgenomen door vijf buitenlandse investeerders, maar doordat zij verzuimen ‘essentiële’ en ‘noodzakelijke’ informatie te delen, staan de Arnhemmers nog altijd onder flinke druk.

Vitesse verklapte afgelopen weekend al per ongeluk dat er een nieuwe straf van de licentiecommissie van de KNVB zat aan te komen. De Gelderse club plaatste vlak voor het paasweekend een statement op de website met daarin een wel heel opvallende zin. "Vooralsnog heeft de commissie dergelijke verzoeken (om de documenten door een onafhankelijke accountant te laten beoordelen, red.) afgewezen en in plaats daarvan besloten om meer punten in mindering te brengen.” Daarmee werd duidelijk verwezen naar de aanstaande straf.

Vitesse en de KNVB maakten dinsdag bekend dat de club negen punten in mindering krijgt. Volgens de Arnhemmers bestaat de sanctie uit twee onderdelen. "Aanleiding voor de eerste straf is het te laat aanleveren van vereiste documentatie. De deadline hiervoor was vastgesteld op 15 april 2025. Vitesse heeft de benodigde stukken ruim 16 uur na deze termijn ingediend. Ondanks dat alle informatie is aangeleverd, heeft de overschrijding geleid tot een aftrek van drie punten. Daarnaast heeft de Licentiecommissie besloten een eerder voorwaardelijke sanctie van zes punten uit september 2024 definitief toe te passen. Deze straf was destijds opgelegd vanwege eerdere administratieve tekortkomingen. Door het niet naleven van de gestelde voorwaarden is deze sanctie nu alsnog van kracht geworden."

Vitesse gaat mogelijk in beroep

Vitesse betreurt de nieuwe sanctie van de licentiecommissie en is zich aan het beraden om mogelijk in beroep te gaan. "Vitesse heeft constant en tot op heden alle voor haar beschikbare informatie aangeleverd in Zeist en blijft zich ook nu weer inzetten voor transparantie en het vinden van de oplossing. Vooralsnog zonder gewenst resultaat. Een beroepscommissie kan daar een opening bieden", laten de Arnhemmers weten via de officiële kanalen.

Eerdere puntenstraffen Vitesse

Voor Vitesse is de deze puntenstraf alweer de vierde van het huidige seizoen. In november werden bij de Arnhemmers al 21 punten in mindering gebracht, wat een optelsom van vier verschillende straffen was. Later in het seizoen volgden ook nog puntenstraffen van respectievelijk zes en drie punten. Met deze nieuwe straf komt Vitesse nog steviger op de laatste plaats in de Keuken Kampioen Divisie te staan. In totaal heeft Vitesse dit seizoen al 39 punten in mindering gekregen van de licentiecommissie van de KNVB, waarmee nog net in de plus staat qua punten. De Arnhemmers hebben nu één punt.

