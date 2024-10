Onrust binnen Vitesse over KNVB-onderzoek, Franke 'gefrustreerd' over situatie

Binnen Vitesse neemt de ongerustheid over de tijd die het onderzoek van de KNVB naar Guus Franke en zijn bedrijf Axiom Partners kost toe. Dat schrijft De Telegraaf. De Arnhemmers wachten eenzelfde proces als vorig jaar met Coley Parry. De Amerikaan kreeg uiteindelijk geen toestemming van de KNVB, waarna het voortbestaan van Vitesse op het spel stond.

Net als Parry is ook Franke actief in de private equity-sector. De vraag is dan ook of de mogelijke overname op dezelfde bezwaren bij de KNVB zal stuiten. De voetbalbond wees Parry af omdat de Amerikaan onvoldoende aan kon tonen over het geld, dat hij al in Vitesse had geïnvesteerd, kon beschikken. Ondertussen is Parry de grootste schuldeiser van de Arnhemmers met een claim van zeventien miljoen euro.

LEES OOK: Groot alarm: 50 Vitesse-supporters worden onwel, veel ambulances ingezet

Artikel gaat verder onder video

Inzake Franke heeft de KNVB volgens de krant ‘bijzondere aandacht’ voor de deal die de beoogde nieuwe eigenaar van de Arnhemmers sloot met Parry over die claim. “Want iedere vorm van invloed van Parry op de club of inspraak in een toekomstige aandelenverkoop is uit den boze voor de KNVB”, schrijft Kapteijns.

Volgens De Telegraaf zijn Vitesse en Franke ervan overtuigd dat de beoogde overname van Vitesse door de zakenman en zijn bedrijf Axiom Partners ‘de toets der kritiek’ van de licentiecommissie van de KNVB zal kunnen doorstaan.

LEES OOK: Vitesse scoort met ongelooflijke omhaal buiten de zestien: 'Dit kan helemaal niet!'

Franke reageert op onrust binnen Vitesse

Franke heeft in De Telegraaf gereageerd op de ongerustheid binnen Vitesse, maar geeft aan zich geen zorgen te maken over de goedkeuring van de overname. “Axiom Partners heeft geen rare banden, de geldstromen zijn duidelijk, er gaat geen slechte euro door ons bedrijf. Alle vragen die in het kader van het onderzoek gesteld worden, kunnen beantwoord worden door onze accountants”, stelt hij.

Wel heeft Franke kritiek op het goedkeuringsproces van de KNVB. “Laat ik het zo zeggen: het is met afstand de raarste overname die ik ooit heb gedaan. Aan de andere kant begrijp ik ook wel weer, dat de KNVB grondig onderzoek wil doen met in het achterhoofd de zaken die in het verleden bij Vitesse zijn gebeurd.”

LEES OOK: Drama voor Vitesse: Arnhemmers krijgen nieuwe puntenstraf opgelegd

“Ik kan wel gefrustreerd zijn, dat ik door een hoepeltje moet springen, maar de situatie is nu eenmaal zo”, beseft hij. “Daarbij focus ik me liever op de positieve dingen die ik bij de club zie. De STAK, die enorm lef heeft gehad, en het gat heeft gedicht voor licentiebehoud, omdat ik dat nog niet kon doen. Supporters die massaal achter Vitesse zijn gaan staan. De directie doet waanzinnig goede dingen in moeilijke omstandigheden. John van den Brom werkt prima met een jonge selectie. Mijn handen jeuken om ook aan de slag te gaan, maar eerst zullen we de goedkeuring moeten hebben.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Beste tien Eredivisiespelers volgens EAFC bekend

De beste tien Eredivisie-spelers in de game EA FC 25 zijn bekendgemaakt.