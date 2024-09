Groot alarm: 50 Vitesse-supporters worden onwel, veel ambulances ingezet

Na afloop van de wedstrijd tussen De Graafschap en Vitesse (3-1) zijn circa vijftig Vitesse-supporters onwel geworden in de bussen op weg naar Arnhem, zo weet het Algemeen Dagblad. Bij het Gelredome werden meer dan tien ambulances ingezet om de getroffen supporters te behandelen.

Rond 18.00 uur werd 'groot alarm' geslagen toen meerdere mensen in de bussen ziek werden. Omdat de oorzaak nog onbekend is, werd het incident opgeschaald naar GRIP1. Dit leidde tot de inzet van diverse brandweerploegen en meer dan tien ambulances. De hulpdiensten vangen de supporters op bij het Gelredome.

Artikel gaat verder onder video

"De brandweer gaat metingen in de bussen verrichten om te achterhalen wat de oorzaak van de onwel wordingen is", zo schrijft de krant. Supporters suggereren op X dat het mogelijk door rookbommen zou kunnen komen. Een ooggetuige schrijft: "In elke bus zijn er mensen ziek nu. In onze bus is al in het gangpad gekotst."