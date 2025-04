Sneijder deelt pijnlijk verhaal over Van Gaal: 'Dáárom was ik onder hem geen aanvoerder van Oranje'

Wesley Sneijder komt in een video voor een sponsor van de Champions League met een mooie anekdote over Louis van Gaal. De recordinternational vertelt hoe Van Gaal zich in 2011 al hardop rijk rekende nadat hij met Bayern München het heenduel in de achtste finales van het miljardenbal tegen Internazionale met 0-1 had gewonnen.

Inter en Bayern stonden in het voorgaande seizoen tegenover elkaar in de finale van de Champions League. Van Gaal slaagde er die dag niet in om zijn tweede 'cup met de grote oren' in de wacht te slepen: het Inter van zijn voormalige Barcelona-assistent José Mourinho was in Madrid met 2-0 te sterk door twee treffers van Diego Milito. Een jaar later troffen beide grootmachten elkaar een stuk vroeger in het toernooi, reeds in de achtste finales.

De heenwedstrijd in Milaan leek lange tijd op een doelpuntloos gelijkspel af te stevenen, maar vlak voor tijd bezorgde Mario Gómez het Bayern van Van Gaal alsnog de zege: 0-1. "Na de wedstrijd liep ik in de tunnel een paar meter achter Van Gaal, Arjen Robben en Franck Ribéry", haalt Sneijder in gesprek met onder meer transferjournalist Fabrizio Romano en voormalig Inter-ploeggenoot Marco Materazzi op uit zijn herinnering. "Hij was aan hardop aan het lachen en grappen aan het maken, hij zei: 'Nu hebben we ze te pakken'. Ik zei tegen hem: 'Hé, coach, luister. Jullie hebben hier dan wel met 0-1 gewonnen, maar we hebben nog een wedstrijd in München te gaan'. Maar hij bleef maar lachen, alsof het een makkie zou zijn."

Drie weken later ging het bij de return in München alsnog mis voor het Bayern van Van Gaal. De Duitse recordkampioen maakte door treffers van opnieuw Gómez en Thomas Müller nog wel de vroege 0-1 van Samuel Eto'o ongedaan, maar Sneijder maakte na een uur spelen hoogstpersoonlijk gelijk. Vlak voor tijd tekende Goran Pandev voor de 2-3, waardoor Bayern op basis van uitdoelpunten uitgeschakeld was. "Je kunt je wel voorstellen wie het laatst lachte", zegt Sneijder grijzend, tot hilariteit van zijn tafelgenoten. "Natuurlijk heb ik Van Gaal nog even opgezocht, daarom was ik een paar jaar later ondder hem ook geen aanvoerder van het Nederlands elftal meer", besluit de oud-middenvelder lachend.

⚫️🔵 Pandev was Inter's hero against Bayern in this 2011 #UCL classic 🔥 pic.twitter.com/C3lHmzJZgw — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 7, 2022

