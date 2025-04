Wesley Sneijder verbaast zich tijdens PSV-Ajax: 'Weet je wat ik heel frappant vond?'

Wesley Sneijder heeft zich zondag tijdens de Eredivisietopper tussen PSV en Ajax enorm verbaasd over de sfeer in het Philips Stadion. De supporters van de thuisploeg, die feitelijk voor de laatste kans op het prolongeren van de landstitel streed, lieten volgens de oud-speler van Ajax nauwelijks wat van zich horen.

In het Ziggo-programma Rondo wordt de kraker tussen de nummers een en twee van de Eredivisie uitgebreid nabesproken. Ajax zegevierde door treffers van Davy Klaassen en Bertrand Traoré met 0-2 in Eindhoven. Hoewel de hele club angstvallig 'het k-woord' vermijdt lijken de Amsterdammers de champagne daardoor wel koud te kunnen gaan zetten. Door de zege bedraagt de voorsprong op de regerend landskampioen immers negen punten, met nog zeven wedstrijden te gaan een schier onoverbrugbaar gat.

"Weet je wat ik ook heel frappant vond?", vraagt Sneijder aan tafelgenoten Mark van Bommel, Ruud Gullit en Marco van Basten. "Ik vond de sfeer in het stadion heel mak. De enigen die ik 90 minuten heb horen zingen, waren de Ajax-supporters. Ik heb hélemaal niks gehoord. Er was een fantastische vuurwerkshow, maar daarna was het stil en zat iedereen te kijken hoe PSV op alle fronten werd afgetroefd. Niet één keer dat ze dachten: we gaan er even achterstaan. Die zijn er misschien ook wel lichtelijk klaar mee", aldus Sneijder.

Voormalig PSV-speler én trainer Van Bommel reageert: "Ajax had echt de wil om kampioen te worden." Sneijder zegt dat 'gek' te vinden. Presentator Wytse van der Goot vraagt de tafel even later in hoeverre PSV-trainer Peter Bosz zich persoonlijk moet aantrekken dat zijn elftal er nauwelijks in leek te geloven. "Zeker speelt dat een rol, je moet als trainer de boel ook kunnen motiveren en kunnen ophitsen zodat iedereen met de juiste spanning het veld opstapt", zegt Van Basten. Gullit haakt in: "Bosz weet het wel altijd goed te verwoorden, maar hij weet het niet op te lossen. Dat is wel frustrerend, want ik vind het wel een leuke en goede trainer. Maar hij krijgt het niet voor elkaar, hij krijgt het op de een of andere manier gewoon niet op de rails. Ik ben echt bang, zelfs voor die tweede plek."

Komt tweede plaats PSV nog in gevaar?

PSV heeft momenteel zes punten meer dan nummer drie FC Utrecht. Nummer vier Feyenoord staat in verliespunten echter dichterbij: als de Rotterdammers komende woensdag het inhaalduel tegen FC Groningen winnen, dan nadert de ploeg van Robin van Persie PSV tot op vijf punten. Op 11 mei staan Feyenoord en PSV tegenover elkaar in De Kuip. Het vasthouden van de tweede plek is voor PSV cruciaal. Die positie geeft aan het einde van de rit immers rechtstreeks toegang tot het hoofdtoernooi van de Champions League, waardoor de club zich andermaal zou verzekeren van tientallen miljoenen euro's.

