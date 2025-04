Michiel Kramer schrijft tegenvallende Feyenoorder nog niet af: 'Dat kan hij'

heeft er nog altijd vertrouwen in dat kan slagen bij Feyenoord. In de talkshow FC Rijnmond wordt de toekomst van de Algerijnse middenvelder in De Kuip besproken.

Feyenoord telde in de zomer van 2023 een bedrag van ruim zeven miljoen euro neer om Zerrouki over te nemen van FC Twente, waar de voormalig jeugdspeler van Ajax was uitgegroeid tot een bepalende kracht op het middenveld. In Rotterdamse dienst wist de Algerijns international zich echter nooit op te werken tot onbetwiste basisspeler. Tot dusverre speelde Zerrouki zestig wedstrijden namens Feyenoord, waarvan iets meer dan de helft als basisspeler. Daarin was hij slechts eenmaal trefzeker en verzorgde hij twee assists.

Feyenoord-watcher Dennis Kranenburg spreekt het vermoeden uit dat Zerrouki zijn langste tijd bij Feyenoord inmiddels gehad heeft: "Hij zit er nu twee seizoenen. Ik kan mij niet voorstellen dat er niet gekeken gaat worden om hem te laten gaan. Er was immers al eens interesse in Zerrouki vanuit Frankrijk." Oud-Feyenoorder Luigi Bruins denkt er anders over: "Ik moet denken aan Karim El Ahmadi. Die begon ook niet goed, moest weg, maar was bij zijn terugkeer heel bepalend."

Bruins vervolgt: "Zerrouki heeft nog wat jaar (zijn contract loopt door tot medio 2027, red.) en moet het vertrouwen krijgen over een langere periode. Hij gaat steeds erin en eruit, en dat heeft ook te maken met wat hij liet zien. Maar als hij de kans krijgt om te laten zien wat hij in zijn mars heeft, dan kan hij het niveau van FC Twente weer halen", denkt de oud-middenvelder. Daar sluit Kramer zich bij aan. "Als Zerrouki fit is, is hij een goede en bruikbare speler. Ik vind hem een basisspeler, dat kan hij. Hij maakt Feyenoord niet persé minder als hij speelt", aldus de spits van RKC Waalwijk, die tevens een verleden bij Feyenoord heeft.

