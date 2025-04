Nog meer blessurezorgen voor Van Persie: Feyenoord-speler moet training staken

heeft dinsdagochtend de groepstraining van Feyeonord voortijdig moeten afbreken, zo meldt 1908.nl. De Argentijnse spits ging tijdens een partijspel geblesseerd naar de grond en ging op last van de medische staf uiteindelijk naar binnen.

Feyenoord wordt al het hele seizoen geteisterd door blessures. Van Persie kan komende zaterdag, als een uitduel bij Fortuna Sittard op het programma staat, sowieso geen beroep doen op onder meer Justin Bijlow, Jordan Lotomba, Bart Nieuwkoop en Quinten Timber. Of Thomas Beelen en In-beom Hwang, die afgelopen weekend tegen AZ (0-1 winst) ontbraken er dan wél weer bij zijn, is momenteel nog niet duidelijk.

Dinsdagochtend werkte Feyenoord een openbare groepstraining af. Tijdens een partijspel ging het mis voor Carranza: "Na een duel tijdens een partijspel moest Julian Carranza de training vroegtijdig verlaten met een nog onbekende blessure. De Argentijn bleef enige tijd op de grond liggen en werd gecontroleerd door de medische staf. Uiteindelijk werd besloten om Carranza naar binnen te halen", schrijft 1908.

Carranza (24) kwam afgelopen zomer transfervrij over van Philadelphia Union en speelde tot dusverre 26 officiële duels voor Feyenoord. Daarin was de spits vijf keer trefzeker en bereidde hij eenmaal een doelpunt van een ploeggenoot voor. Zijn voorlopige hoogtepunt in Rotterdamse dienst beleefde Carranza in februari in Milaan. Als invaller in de return tegen AC Milan in de tussenronde van de Champions League kopte de Argentijn de 1-1 tegen de touwen, waardoor Feyenoord de Italiaanse grootmacht wist uit te schakelen.

