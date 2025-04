Feyenoord onthult transfer én samenwerking: 'Voor mij voelt dit als een droom'

Feyenoord versterkt zich voor komend seizoen met Seunggyun Bae. De Zuid-Koreaanse jeugdinternational, die later deze maand achttien jaar wordt, komt over van de voetbalclub Boin uit Seoul. Hij tekende in de Zuid-Koreaanse hoofdstad in bijzijn van zijn ouders een contract dat hem tot medio 2028 aan de Rotterdammers zal verbinden.

"Voor mij voelt dit nog allemaal als een droom", zegt Bae, die vanaf 1 juli officieel de overstap maakt. "Ik voelde me bij de stage thuis bij de club en ga nu heel erg mijn best doen om van waarde te zijn voor Feyenoord." Eerder deze week meldde 1908.nl al dat de jongeling naar Feyenoord zou gaan, waar hij eerst aansluit in de jeugdopleiding.

Bae werd op 22 april 2007 geboren in Seoul. "In die stad maakt hij deel uit van het voetbalteam van de Boin high school, de school van voetbalclub Boin die in het land zeer hoog aangeschreven staat voor haar uitstekende voetbalopleiding en waarmee Feyenoord de komende jaren zal samenwerken", zo schrijft Feyenoord.

LEES OOK: Valente onthult gesprek met Feyenoord: 'Gaat wel ergens over'

Bae kan uit de voeten op meerdere posities op het middenveld. De jeugdinternational van Zuid-Korea liep eerder al een periode stage bij Feyenoord waarin hij indruk maakte. Bae krijgt nu de mogelijkheid om zich bij Feyenoord verder te ontwikkelen.

