Dit gebeurt niet vaak: Robin van Persie gaat uitgebreid in op transfergerucht

Feyenoord heeft helemaal nog geen definitief besluit genomen over de toekomst van . Dat vertelde Robin van Persie vrijdagmiddag op zijn persconferentie naar aanleiding van het komende thuisduel met Go Ahead Eagles. Vanuit Italië kwam het gerucht door dat de Rotterdammers ‘vrijwel zeker’ de koopoptie in de huurovereenkomst met Juventus niet gaan lichten, maar volgens Van Persie moet de knoop nog worden doorgehakt over het wel of niet langer doorgaan met González.

Feyenoord deed afgelopen zomer in een vroegtijdig stadium van de transferwindow al zaken met Juventus. De Rotterdammers namen González op huurbasis over van de Italiaanse grootmacht en bedongen daarbij een optie tot koop. Die bedraagt naar verluidt zes miljoen euro. Het is echter hoogst onzeker of Feyenoord González na dit seizoen definitief overneemt van Juventus. De Uruguayaan kwam tot op heden pas tien keer in actie voor de Rotterdammers. Onder Brian Priske kon González al geen potten breken en sinds het vertrek van de Deen én de aanstelling van Van Persie kwam de mandekker pas één keer in actie, als invaller in de uitwedstrijd tegen FC Twente.

Het moet dus gek lopen, wil de samenwerking tussen Feyenoord en González na dit seizoen worden voortgezet. Hoewel de Rotterdammers in de zomer mogelijk afscheid nemen van Dávid Hancko, loopt González ‘een groot risico’ om terug te keren bij Juventus. Dat schreef La Gazzetta dello Sport althans. Volgens de Italiaanse sportkrant is het ‘vrijwel zeker’ dat Feyenoord de koopoptie niet gaat lichten. Maar Van Persie sprak dat bericht dus tegen. “Ik heb die berichten voorbij zien komen, maar die keuze is nog niet gemaakt. Die meetings staan gepland voor de aankomende periode. Het is een huur met een optie. Die keuze moeten wij als club nog maken, dus het is een beetje voorbarig”, zo klonk het uit de mond van de hoofdtrainer.

González verscheen in de Eredivisie nog geen enkele keer aan de aftrap bij Feyenoord. Ook in de Champions League had hij in geen enkele wedstrijd een basisplaats. In de KNVB-beker mocht hij daarentegen starten. Zowel op bezoek bij MVV als Rijnsburgse Boys mocht hij zichzelf vanaf het begin laten zien. In beide wedstrijden viel hij echter door de mand. Na de ontmoeting met de amateurs van Rijnsburgse Boys was González zelfs het mikpunt van kritiek.

