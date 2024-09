Vitesse scoort met ongelooflijke omhaal buiten de zestien: 'Dit kan helemaal niet!'

Een schitterend doelpunt in de wedstrijd tussen De Graafschap en Vitesse in de Keuken Kampioen Divisie. Met een omhaal van buiten het zestienmetergebied zorgde Vitessenaar voor de 1-1.

Nadat De Graafschap probeerde de bal weg te werken uit het eigen strafschopgebied, zag Yegoian de mogelijkheid tot een omhaal. De bal vloog via de onderkant van de lat op spectaculaire wijze binnen. De Georgiër zorgde voor de 1-1, nadat Levi Schoppema de score had geopend voor De Graafschap. Later in de tweede helft scoorden Donny Warmerdam en Ralf Seuntjens nog voor De Graafschap, waardoor de eindstand 3-1 werd.

Commentator Vincent Schildkamp van ESPN was diep onder de indruk van het doelpunt van Yegoian. “Zo! Dat kan toch niet! Van buiten de zestien! Yegoian, wat doe je? Wát doe je?! Dit kán helemaal niet. In de Eredivisie mocht de omhaal van Sem Steijn er zijn, maar deze is van zó ver, dat je denkt: waarom probeer je het überhaupt? Tja, omdat hij het kan! Irakli Yegoian. Werkelijk schitterend."

