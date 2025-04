Collina bevestigt: FIFA komt met opvallende noviteit op WK voor clubteams

De FIFA komt komende zomer tijdens het WK voor clubteams in de Verenigde Staten met een noviteit, zo bevestigt oud-topscheidsrechter Pierluigi Collina. De scheidsrechters op het toernooi worden uitgerust met een bodycam, de beelden die daarmee worden geschoten zullen tijdens de wedstrijden te zien zijn voor de televisiekijker.

In juni gaan maar liefst 32 clubs, waarvan twaalf uit Europa - maar niet Ajax - in de VS strijden om de wereldbeker voor clubteams. Tijdens het toernooi zullen de scheidsrechters worden toegerust met een bodycam. "Wij denken dat dit een goede kans is om de kijkers een nieuwe ervaring te bieden", wordt Collina (65), tegenwoordig hoofd van het scheidsrechterscomité van de FIFA, geciteerd door de Amerikaanse tak van ESPN.

De televisiekijker kan straks precies zien wat de scheidsrechter wel en niet heeft kunnen waarnemen vanuit zijn positie op het veld, legt Collina uit. Bijkomend voordeel is dat de beelden ook kunnen worden gebruikt voor het coachen van arbiters: "Het is heel belangrijk bij de debriefing om te kunnen ziet wat de scheidsrechter ziet, om zo te kunnen evalueren hoe hij tot een beslissing is gekomen", aldus Collina.

De afgelopen twee jaar is er in Engeland volop getest met bodycams voor scheidsrechters, onder meer om wangedrag van spelers richting officials tegen te gaan. Vorig seizoen werd in een Bundesliga-duel tussen Eintracht Frankfurt en VfL Wolfsburg een bodycam gebruikt om een documentaire te maken over de manier waarop de scheidsrechter (in dit geval Daniel Schlager) samenwerkt met zijn assistenten en de VAR.

Referees Mic'd Up – Action aus einem ungewohnten Blickwinkel: Beim Spiel Frankfurt – Wolfsburg kam die RefCam zum Einsatz. Besondere Einblicke in die Schiri-Perspektive (und die Arbeit des VAR) gibt es in Form einer 26-minütigen Dokumentation bei @DAZN_DE und @SkySportDE. (1/2) pic.twitter.com/dlSOp3isxT — DFB-Schiris (@dfbschiris) March 13, 2024

