Blatter en Platini wederom vrijgesproken in corruptiezaak

Voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter en ex-UEFA-voorzitter Michel Platini zijn definitief vrijgesproken van corruptie. In 2022 werden de Zwitser en de Fransman op basis van het voordeel van de twijfel ook al vrijgesproken, maar het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep. Dat heeft echter niet geleid tot een nieuwe uitspraak van de Zwitserse rechtbank.

Blatter was van 1998 tot 2015 voorzitter van de wereldvoetbalbond FIFA, terwijl Platini van 2007 tot 2015 actief was als voorzitter van de Europese voetbalbond UEFA. Platini was in 2015 de voornaamste kandidaat om Blatter op te volgen bij de FIFA, maar er zou zijn gesjoemeld bij de overdracht. Zo zou Blatter in 2011 een dubieuze betaling van 1,8 miljoen euro aan Platini hebben gedaan.

In 2022 werden Blatter en Platini al vrijgesproken voor de dubieuze betaling, maar daar ging het Openbaar Ministerie niet in mee. Begin maart werden nog voorwaardelijke celstraffen van twintig maanden geëist tegen het tweetal, maar het hoger beroep van het OM zorgt niet voor een nieuwe uitspraak van de Zwitserse rechtbank in Muttenz.

De geruchtmakende zaak zorgde ervoor dat het tweetal definitief werd verbannen uit het internationale voetbal. Nu hebben Blatter en Platini, inmiddels respectievelijk 89 en 69 jaar, na tien jaar geen omkijken meer naar de zaak. Zowel Blatter als Platini hebben hun onschuld volgehouden sinds de zaak losbarstte. Beide heren zagen het als 'politieke en juridische manipulatie' die bedoeld is om hen van de macht te verwijderen.

