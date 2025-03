'FIFA wil aantal landen op WK 2030 nóg verder uitbreiden'

Wereldvoetbalbond FIFA overweegt om 64 landen te laten deelnemen aan het wereldkampioenschap van 2030. Dat weet The New York Times te melden. Het aankomende WK in 2026 wordt al het grootste ooit, met 48 deelnemende landen, maar het idee om verder uit te breiden wordt onderzocht.

Het WK van 2030 zou sowieso al een enorme onderneming worden, gezien het gespeeld wordt op drie werelddelen. Marokko, Spanje en Portugal organiseren de meeste wedstrijden, maar ter ere van het honderdjarig bestaan van het WK organiseren ook de Zuid-Amerikaanse landen Paraguay, Argentinië en Uruguay ieder één wedstrijd.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Deze vier nieuwe regels zijn in de maak bij de FIFA'

Het was Ignacio Alonso, de voorzitter van de Uruguayaanse voetbalbond, het land waar honderd jaar geleden het eerste wereldkampioenschap plaatsvond, die met het idee van een uitbreiding kwam. Een woordvoerder van de FIFA vertelde The Guardian dat het idee ‘spontaan geopperd’ werd tijdens de laatste raadsvergadering. Ook liet de woordvoerder weten dat de FIFA verplicht is om elk voorstel dat in de raad geopperd wordt, te onderzoeken.

Voor- en nadelen

Volgens The New York Times zou FIFA-president Gianni Infantino interesse hebben in het nieuwe format. De uitbreiding van zestien extra teams ten opzichte van het WK van 2026 levert uiteraard meer geld op voor de FIFA, wat weer verdeeld kan worden over de nationale voetbalbonden. Ook kan de uitbreiding voordeel opleveren voor kleinere landenteams, die zich normaal gesproken minder snel kwalificeren.

Nadelen die genoemd worden zijn de vergrote CO2-uitstoot, de grote hoeveelheid wedstrijden en dus belasting voor spelers, de verkleining van het aantal potentiële gastlanden en het minder aantrekkelijk of zelfs overbodig worden van kwalificatietoernooien.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Andries Noppert bespreekt terugkeer bij Oranje: ‘Ja, als materiaalman’

Andries Noppert rekent er niet op dat hij ooit nog het shirt van het Nederlands elftal draagt.