'Deze vier nieuwe regels zijn in de maak bij de FIFA'

Wereldvoetbalbond FIFA onderzoekt vier nieuwe regels die het voetbal moderner moeten maken, meldt het Franse RMC Sport. FIFA-president Gianni Infantino laat weten dat de International Football Association Board, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het voetbal, zaterdag in overleg gaat. Hieronder lees je over welke nieuwe regels gesproken worden.

Nieuwe buitenspelregel

Een voorstel dat al langer besproken wordt, gaat over de buitenspelregel. Volgens Arsène Wenger, hoofd mondiale voetbalontwikkeling bij de FIFA, zou deze aangepast moeten worden. De aanpassing moet aanvallers voordeel gaan geven. Een aanvaller zou met de nieuwe regel namelijk pas buitenspel staan wanneer hij met zijn volledige lichaam voorbij de laatste verdediger is.

Uitleg VAR-beslissingen

Een voorproefje van deze wijziging hebben we al kunnen zien tijdens een test in de achtste finales van de KNVB Beker. Scheidsrechters leggen met deze nieuwe regel hun beslissingen uit aan het publiek en de spelers, via een microfoon in het stadion. Niet alleen de beslissing, maar ook de reden erachter wordt kenbaar gemaakt in de hoop dat dit tot meer begrip leidt bij supporters.

VAR-challenges

Net als bij het tennis en hockey zou het met een nieuwe regeling mogelijk moeten worden om als team zelf een aanvraag te doen voor een VAR-check. In de variant van de FIFA zou elke coach een aantal keer per wedstrijd het initiatief mogen nemen, in plaats van alleen de videoscheidsrechter zelf, die zijn collega naar het scherm moet roepen. Dit zou de efficiëntie van de VAR ten goede moeten komen.

Tijd stilzetten

De FIFA spreekt ook over een vorm van zuivere speeltijd. Dat betekent dat de klok stilgezet zou moeten worden bij bepaalde momenten, om tijdrekken tegen te gaan. De momenten in kwestie waarover wordt gesproken zijn VAR-checks en blessures.

Wanneer vinden de wijzigingen plaats?

Het FIFA-overleg staat op zaterdag 1 maart gepland in Glasgow. De aanpassing van de regels zou al per komende zomer in kunnen gaan, afhankelijk van de beslissingen die in het overleg genomen worden.

