Memphis geeft belangrijke assist, Koeman op de tribune

was donderdag andermaal belangrijk voor zijn club Corinthians, dat ten koste van Universidad Central de derde voorronde van de Copa Libertadores bereikte. De oud-PSV’er gaf een assist op het goede moment, bondscoach Ronald Koeman keek namelijk mee.

Corinthians plaatste zich voor de voorrondes van de Copa Libertadores, het Zuid-Amerikaanse equivalent van de Champions League. In de tweede voorronde speelden de Brazilianen tegen Universidad Central uit Venezuela.

Memphis was in zowel de heen- als de terugwedstrijd belangrijk met een assist. In Venezuela werd er met 1-1 gelijkgespeeld, thuis in São Paulo werd het 3-2. Zo gaat de club door naar de derde en laatste kwalificatieronde voor het hoofdtoernooi en staat een treffen met Barcelona SC uit Ecuador op het programma.

Ronald Koeman

Koeman kwam in aanloop naar de Nations League-kwartfinale tegen Spanje in maart, nog eens kijken bij zijn voormalig sterspeler, die al sinds het Europees Kampioenschap van afgelopen juli niet bij de selectie van het Nederlands elftal zit. Koeman gaf in november al aan dat Memphis een optie is voor in de spits tijdens de wedstrijden tegen Spanje: "Daar heb ik ook met hem over gesproken. Als er een international is met wie ik goed contact heb, dan is het Memphis."

Memphis liet zich tegen Universidad Central zien, nadat hij zondag, ook onder toeziend oog van Koeman, slechts een half uur meedeed als invaller tegen Guarani.

🅰️ Ronald Koeman ziet Memphis wéér belangrijk zijn voor Corinthians. — ESPN NL (@ESPNnl) February 27, 2025

