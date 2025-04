Ibrahim Afellay spreekt zijn complete verbazing uit na Ajax - NAC: 'Ongelooflijk, doodzonde'

Ibrahim Afellay heeft er geen goed woord voor over dat NAC Breda-trainer Carl Hoefkens er zondagmiddag in de uitwedstrijd tegen Ajax voor koos om met te beginnen in plaats van . Laatstgenoemde staat al het hele seizoen onder de lat bij de promovendus, maar Hoefkens besloot in de Johan Cruijff ArenA een wijziging door te voeren omdat hij van mening is dat Kortsmit een betere trap heeft en daarmee een wapen kon zijn.

Hoefkens verbaasde vriend en vijand met zijn keuze voor Kortsmit. De doelman kwam dit seizoen nog geen minuut in actie voor NAC, maar verscheen op bezoek bij de koploper plots aan de aftrap omdat hij betere trap zou hebben. NAC begon uitstekend aan de wedstrijd in Amsterdam, maar na een enorme fout van uitgerekend Kortsmit ging het van kwaad tot erger voor de bezoekers uit Breda. “Ongelooflijk… Dat het een blunder is, daarvoor hoef je niet gestudeerd te hebben. Maar het feit dat deze keeper (Bielica, red.), die bezig is aan een geweldig seizoen, gepasseerd is… Hoe kun je nou een keeper vervangen omdat deze keeper toevallig een lange pass heeft?”, zo sprak Afellay zondagavond zijn verbazing uit in Studio Voetbal.

Hoefkens had een uitstekend strijdplan bedacht voor de krachtmeting in de Johan Cruijff ArenA. Ajax had het in het eerste half uur erg zwaar met NAC, maar na de fout van Kortsmit kantelde de wedstrijd volledig. “Het allerergste is dat ze het heel goed voor elkaar hadden. Ajax zat, tot dat moment, totaal niet in de wedstrijd. NAC had het hartstikke goed voor elkaar, Ajax kwam er niet doorheen. Als je dan eindelijk een keer op voorsprong komt in de ArenA en het dan op deze manier zo knullig weggeeft… Doodzonde”, sprak Afellay. Kortsmit zijn blunder leidde tot een strafschop voor Ajax, die werd benut door Kenneth Taylor. Niet lang daarna schoot Steven Berghuis de thuisploeg op voorsprong. Ajax zou uiteindelijk met 3-1 winnen.

Stekelenburg verdedigt Hoefkens

Waar Afellay dus vol ongeloof was over het besluit van Hoefkens, kon Jeroen Stekelenburg het wel waarderen. De verslaggever van de NOS was een stuk minder hard in zijn oordeel. “We hebben het dit seizoen nu twee keer zien gebeuren. Van Persie eerder (in de bekerwedstrijd tussen Quick Boys en sc Heerenveen, red.). Dat was tijdens een wedstrijd en leidt misschien wel tot nog iets meer hoon. Achteraf kun je natuurlijk concluderen dat het niet goed uitpakt, dat ziet iedereen wel. Maar het is toch niet heel gek dat als een wedstrijd iets anders vraagt, dat je dan iemand anders opstelt? Dat gebeurt bij veldspelers, maar zou bij een keeper toch ook moeten kunnen?”, zo vroeg Stekelenburg zich af.

Afellay kon zich daar echter niet in vinden. “Niet in dit geval. Omdat hij een lange pass heeft? De velden zijn niet vierhonderd meter lang, hè?!”, zo klonk het. Stekelenburg bleef echter bij zijn standpunt. “Even los van dit voorbeeld. Het kan toch zo zijn dat je een hele goede lijnkeeper hebt en op een gegeven moment een wedstrijd verwacht waarin iemand juist heel erg de twintig meter voor zijn doel moet bespelen? Dat een keeper om een tactische reden wel of niet een wedstrijd speelt, is toch niet heel raar? Ik vind het juist innovatief en goed dat een trainer dit doet, even los van dat het nu twee keer niet goed uitpakt en mijn argument volledig onderuit wordt gehaald. Maar ik vind het niet zo heel erg gek.”

