Roy Kortsmit mag eindelijk keepen bij NAC, maar beleeft absoluut horrormoment tegen Ajax

heeft zondagmiddag in de uitwedstrijd van NAC Breda tegen Ajax een onvoorstelbaar moment beleefd. De doelman had nog niet eerder dit seizoen een basisplaats en kreeg van Carl Hoefkens dus eindelijk het vertrouwen om zichzelf te laten zien, maar ging na ruim een half uur voetballen enorm in de fout. Kortsmit probeerde Don-Angelo Konadu uit te kappen, maar verslikte zich in zijn eigen actie en werkte de Ajax-spits vervolgens tegen de grasmat. De strafschop werd vervolgens benut door Kenneth Taylor.

NAC-trainer Hoefkens verbaasde vriend en vijand met zijn opstelling voor de uitwedstrijd tegen Ajax. De keuzeheer doet al het hele seizoen een beroep op Daniel Bielica als eerste doelman, maar koos in de Johan Cruijff ArenA plots voor Kortsmit onder de lat. Laatstgenoemde keepte dit seizoen nog geen minuut, maar kreeg zondagmiddag de kans en het vertrouwen om zijn ploeg naar een goed resultaat te loodsen tegen Ajax. De bezoekers gingen uitstekend van start. Leo Sauer zorgde voor een vroege voorsprong en NAC hield het vervolgens goed dicht in Amsterdam. Er was lang niets aan de hand, totdat Kortsmit gruwelijk in de fout ging.

De doelman kreeg de bal aangespeeld en probeerde het vervolgens voetballend op te lossen, maar overschatte daarmee zijn eigen kwaliteiten. Kortsmit wilde Konadu uitkappen, maar speelde de bal veel te voor zich uit. Konadu kon daardoor tussen de doelman en de bal komen, waarna Kortsmit zich genoodzaakt zag om een overtreding te maken. Danny Makkelie kon niet anders dan naar de stip wijzen en toonde Kortsmit een gele kaart. Daarmee leek hij nog goed weg te komen, want hij had ook zomaar van het veld gestuurd kunnen worden. Ajax pakte het cadeautje uit en kwam via Taylor vanaf elf meter op gelijke hoogte.

De keeperswissel pakt daarmee verschrikkelijk slecht uit voor NAC. Clubwatcher Joost Blaauwhof van Voetbal International uit op X zijn onbegrip over het besluit van Hoefkens. “Carl Hoefkens had alles voor elkaar vandaag, maar ging zo in zichzelf geloven dat hij zelfs zijn keeper ging wisselen. Een doelman die in bloedvorm was. En dat kost hem in Amsterdam gewoon een luxepositie, die meer dan verdiend was. Wat een onzin met Kortsmit”, zo klinkt het. Kortsmit zorgde er met zijn blunder hoogstpersoonlijk voor dat Ajax terugkwam in de wedstrijd. De Amsterdammers pakten na de gelijkmaker van Taylor door en namen via Steven Berghuis zelfs kort voor rust de leiding: 2-1.

