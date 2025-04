Wout Weghorst wordt na rentree geconfronteerd met gedurfde uitspraak over Ajax

Nadat Francesco Farioli en veel van zijn spelers de afgelopen weken al niet teveel kwijt wilden over het mogelijke kampioenschap, nam ook zondagavond na afloop van het duel tussen Ajax en NAC Breda nog geen voorschot op de landstitel. De Amsterdammers hebben met nog maar zes duels te gaan negen punten meer dan PSV, maar weigeren nog altijd om uit te spreken dat ze kampioen gaan worden. Weghorst werd voor de camera van ESPN geconfronteerd met een uitspraak die hij een paar maanden geleden deed.

Wie bij aanvang van dit seizoen had gezegd dat Ajax met nog maar een paar speelronden te gaan negen punten meer zou hebben dan PSV, was ongetwijfeld voor gek verklaard. Dat zal bij de start van de tweede seizoenshelft niet anders geweest zijn. Ajax begon het nieuwe kalenderjaar met zes punten minder dan PSV, dat in de laatste maand van 2024 nog veel indruk had gemaakt door FC Twente (6-1) en Feyenoord (3-0) op forse nederlagen te trakteren. Maar de ploeg van trainer Peter Bosz is in de tweede seizoenshelft ineengestort, terwijl Ajax maar bleef winnen. Dankzij de 0-2 zege in Eindhoven vergrootte Ajax het verschil zelfs tot negen punten.

Artikel gaat verder onder video

Na afloop van de kraker in het Philips Stadion kreeg iedereen van Ajax die voor de camera verscheen bij ESPN-verslaggever Pascal Kamperman vragen over het kampioenschap, maar evenals in de weken ervoor, wilde niemand zich erover uitlaten. Zeven dagen na het duel met PSV was het opnieuw raak. Ditmaal mocht Weghorst zich uitspreken over het (aanstaande) kampioenschap. De aanvaller maakte in de thuiswedstrijd tegen NAC Breda zijn rentree na bijna twee maanden blessureleed en werd voor de camera van ESPN geconfronteerd met een uitspraak die hij eerder dit seizoen deed als analist bij Viaplay. Weghorst sprak immers een paar maanden geleden uit dat het zijn doel is om kampioen te worden met Ajax.

LEES OOK: Ajax-supporters reageren veelzeggend na de 3-1, maar Jade Anna doet (nog) niet mee

Weghorst over een mogelijke titel

Waar Weghorst destijds door velen voor gek werd verklaard, is Ajax inmiddels hard op weg naar de landstitel. “Ik wil nog één ding met je erbij pakken: het kampioenschap. Jij zei aan het begin van het seizoen toen je kwam bij Ajax: we willen gewoon kampioen worden. Je bent de enige Ajacied die dat gedurende het hele jaar gezegd heeft en dan mag je nu, volgens mij, ook wel zeggen: dit gaat niet meer mis”, zo zei verslaggever Cristian Willaert tegen Weghorst. “Ik ben hierheen gekomen met één doel en dat is om kampioen te worden met Ajax. Dat we er in het eerste seizoen al zo goed voor staan, is gewoon een enorm compliment naar iedereen. Negen punten en zes wedstrijden, dat is een uitgangspositie waarin je er vol voor moet gaan”, zo reageerde Weghorst.

Weghorst heeft ondanks zijn blessure – hij had de grote teen van zijn rechtervoet gebreken – meegekregen dat het kampioenschap onderwerp van gesprek is als het over Ajax gaat. “Er wordt veel over gezegd en veel over gesproken, maar uiteindelijk is het de benadering en de focus die je hebt om het wel wedstrijd voor wedstrijd te doen. Het is een cliché, maar uiteindelijk is het nu weer volle focus op Willem II volgende week. Je moet er iedere wedstrijd voor zorgen dat het momentum dat je nu hebt, dat je dat gewoon houdt. Voor ons ziet het er op dit moment gewoon heel goed uit, zeker hoe we als team opereren in verschillende momenten en verschillende wedstrijden. Ook vandaag na een achterstand zijn we als team gewoon heel, heel sterk en compact, en dat is denk ik de grote sleutel”, zo klonk het.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Wout Weghorst en Bertrand Traoré baren opzien met hun nieuwe kapsels: 'Is de föhn ontploft?' 🔗

👉 Mika Godts mag zich verheugen op de belangstelling van een internationale topclub. 🔗

👉 Wim Kieft verwacht niet dat Ajax komende zomer een transfersom tussen de dertig en veertig miljoen euro kan vangen voor deze uitblinker. 🔗

👉 Zowel Feyenoord als Ajax volgt de ontwikkeling van Ringo Meerveld van Willem II op de voet. 🔗

👉 Een dag na de legendarische zege op Juventus telde Ajax vier miljoen euro voor 'de nieuwe Frank de Boer', die geen minuut speelde in het eerste elftal. 🔗