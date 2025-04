Ajax-supporters reageren veelzeggend na de 3-1, maar Jade Anna doet (nog) niet mee

De 3-1 van Jorthy Mokio in de thuiswedstrijd tegen NAC Breda leidde tot veel ontlading bij de Ajax-supporters. De formatie van coach Francesco Farioli had het lang lastig met de promovendus, maar het doelpunt van de jonge Belg zorgde voor een veilige marge van twee treffers. De aanhang reageerde door luidkeels te zingen over het kampioenschap. Jade Anna van Vliet, de vriendin van , deed (nog) niet mee met het gezang.

Ajax deed zeven dagen geleden geweldige zaken in de titelstrijd. De Amsterdammers reisden al met een voorsprong van zes punten af naar Eindhoven voor de kraker tegen PSV, maar vergrootten het verschil ten opzichte van de grote concurrent dankzij een 0-2 zege tot liefst negen punten. Ajax had daardoor nog dertien punten nodig om het kampioenschap binnen te halen. Drie daarvan moesten behaald worden in de thuiswedstrijd tegen NAC.

Artikel gaat verder onder video

Dat bleek makkelijker gezegd dan gedaan, want Ajax had het evenals in de uitwedstrijd in Breda (2-1 nederlaag) lastig met de promovendus. Die kwam zelfs brutaal vroeg op voorsprong, maar na een enorme fout van doelman Roy Kortsmit zorgden Taylor (strafschop) en Steven Berghuis toch voor een Amsterdamse voorsprong bij rust.

LEES OOK: Ajax-supporters hebben de middag van hun leven en komen met duidelijke boodschap aan PSV-fans

Opluchting bij Ajax-supporters, die alvast zingen over de titel

In de tweede helft maakte Ajax lang weinig aanstalten om het duel voortijdig in het slot te gooien. NAC bleef daardoor lang in de wedstrijd, maar een kwartier voor tijd viel dan toch de voor Ajax bevrijdende 3-1. Mokio tikte binnen op aangeven van Taylor, die dus opnieuw een groot aandeel had in de overwinning van Ajax. Het doelpunt van de Belg werd met veel blijdschap en ook opluchting ontvangen door de Ajax-supporters, die in de slotfase toch nog wat meer achterover konden leunen. Er werd zelfs al een voorschot genomen op de titel. “Ajax 1 wordt kampioen, Ajax 1 wordt kampioen. Ajax 1, wordt kampioen, en Ajax 1 wordt kampioen, alweer!”, zo klonk het in de Johan Cruijff ArenA.

De regie bracht vervolgens Jade Anna van Vliet in beeld. De vriendin van Taylor was druk in gesprek met haar gezelschap en dus (nog) niet aan het meezingen met de andere supporters in Amsterdam. De middenvelder werd niet lang na zijn assist naar de kant gehaald. Van Vliet werd vervolgens nóg een keer in beeld gebracht. Ze was duidelijk tevreden met het optreden van haar partner (zie screenshot onderaan dit artikel).

