Ajax-supporters hebben de middag van hun leven en komen met duidelijke boodschap aan PSV-fans

De naar Eindhoven meegereisde Ajax-supporters hebben zondag zo’n beetje de middag van hun leven gehad. PSV werd in de aanloop naar de kraker in het Philips Stadion gebombardeerd tot torenhoge favoriet voor de winst, maar had vrijwel geen moment een antwoord op het plan van Francesco Farioli. De Amsterdammers boekten een verdiende 0-2 zege en in het uitvak werd alvast een voorschot genomen op de landstitel.

Wie bij aanvang van dit seizoen had gezegd dat Ajax met nog zeven speelronden te gaan de grote favoriet voor de landstitel zou zijn, was ongetwijfeld voor gek verklaard. Zelfs bij het begin van de tweede seizoenshelft durfde niemand in Amsterdam te dromen van het kampioenschap. PSV ging met een voorsprong van zes punten het nieuwe jaar in, maar is het in het nieuwe kalenderjaar helemaal kwijt. De regerend landskampioen heeft het ene na het andere punt laten liggen, terwijl Ajax bleef winnen. De Amsterdammers deelden zondagmiddag in Eindhoven mogelijk een mokerslag uit aan de concurrent.

Waar de landstitel de voorbije maanden en zelfs weken een verboden onderwerp was bij Ajax, daar namen de naar Eindhoven meegereisde supporters in de slotfase van het duel met PSV alvast een voorschot op het kampioenschap. “En Ajax 1, wordt kampioen. En Ajax 1 wordt kampioen”, zo klonk het vanuit het uitvak. De ploeg van Farioli vergroot de voorsprong op PSV tot negen punten. Met nog ‘maar’ zeven speelronden te gaan, moet het wel heel gek lopen wil Ajax de landstitel nog ontgaan. En dat is een hard gelag voor PSV, dat er alles aan gelegen was om de concurrent op eigen veld te verslaan en de titelstrijd daarmee weer open te gooien. “Ze gaan naar huis, ze gaan naar huis”, klonk het echter een paar minuten voor het einde van de blessuretijd, waarmee Ajax-supporters nogal lacherig reageerden op de PSV-fans die nog voor het laatste fluitsignaal al richting de uitgang liepen.

LEES OOK: Serdar Gözübüyük stapelt fout op fout: slecht optreden tijdens PSV - Ajax

De Ajax-supporters hadden het, logischerwijs, ontzettend naar hun zin. “Wij zijn Ajax wij zijn de beste” en “niemand kan ons stoppen, boeren gaan eraan”, zo klonk het ook nog vanuit het uitvak. Voor de tweede keer dit seizoen rekenen de hoofdstedelingen af met de rivaal uit Eindhoven. Na de 3-2 overwinning in de eigen Johan Cruijff ArenA in november, eindigde de tweede ontmoeting, die ‘cruciaal’ werd genoemd in de strijd om de titel, in 0-2. Davy Klaassen opende in de eerste helft de score, waarna Bertrand Traoré halverwege het tweede bedrijf de wedstrijd voortijdig op slot gooide met een droge knal in de verre hoek.

