Johan Cruijff ArenA veert op in de 60e minuut: Ajax krijgt enorme boost in de titelstrijd

is terug bij Ajax. De centrumspits brak begin februari in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard de grote teen van zijn rechtervoet en stond daardoor bijna twee maanden aan de kant. Weghorst keerde van de week terug op het trainingsveld en maakte zondagmiddag in de tweede helft van het thuisduel met NAC Breda zijn rentree binnen de lijnen. Daarmee kan Francesco Farioli in het restant van de titelstrijd weer een beroep doen op een belangrijke kracht.

Volg de slotfase van de ontmoeting tussen Ajax en NAC Breda hier live!

Artikel gaat verder onder video

Ajax nam Weghorst afgelopen zomer pas laat in de transferwindow over van Burnley, nadat hij al maanden bijna dagelijks in verband werd gebracht met een overstap naar Amsterdam. Weghorst ging in de eerste seizoenshelft de concurrentiestrijd aan met Brian Brobbey. Farioli rouleerde er voor de winterstop op los en Weghorst was met een aantal doelpunten belangrijk voor Ajax, maar in de eerste wedstrijden van de tweede seizoenshelft was Brobbey duidelijk de eerste keus in de punt van de aanval.

Brobbey was belangrijk met een doelpunt tegen Feyenoord, maar een week later op bezoek bij Fortuna Sittard was er een hoofdrol weggelegd voor Weghorst. De Oranje-international kwam in de tweede helft binnen de lijnen en versierde een strafschop. Die werd weliswaar gemist door Steven Berghuis, maar Weghorst was er in de rebound als de kippen bij om de 0-1 op het scorebord te zetten. Hij verzorgde in de slotfase ook nog de assist voor de 0-2 van Christian Rasmussen. Daags na het duel in Limburg had Ajax echter een stuk minder goed nieuws over Weghorst. De spits had tijdens zijn invalbeurt de grote teen van zijn rechtervoet gebroken en moest daardoor, naar verwachting, zes tot zeven weken toekijken.

LEES OOK: Roy Kortsmit mag eindelijk keepen bij NAC, maar beleeft absoluut horrormoment tegen Ajax

Weghorst stond uiteindelijk nog wat langer aan de kant, maar is nu dus terug. Hij maakte zondag na een uur voetballen tegen NAC Breda zijn rentree binnen de lijnen. Weghorst kwam in het veld voor Don-Angelo Konadu, die bij zijn basisdebuut in de Eredivisie meteen betrokken was bij twee doelpunten.

Daar is de rentree van Wout Weghorst. De spits valt na een uur in voor Don-Angelo Konadu en maakt zo zijn eerste minuten sinds 9 februari. #ajanac pic.twitter.com/awvxsNPvZs — Lentin Goodijk (@LentinGoodijk) April 6, 2025 59. Wout is back! 🔥#ajanac pic.twitter.com/o2Ak7OKyH8 — AFC Ajax (@AFCAjax) April 6, 2025

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Wout Weghorst en Bertrand Traoré baren opzien met hun nieuwe kapsels: 'Is de föhn ontploft?' 🔗

👉 Mika Godts mag zich verheugen op de belangstelling van een internationale topclub. 🔗

👉 Wim Kieft verwacht niet dat Ajax komende zomer een transfersom tussen de dertig en veertig miljoen euro kan vangen voor deze uitblinker. 🔗

👉 Zowel Feyenoord als Ajax volgt de ontwikkeling van Ringo Meerveld van Willem II op de voet. 🔗

👉 Een dag na de legendarische zege op Juventus telde Ajax vier miljoen euro voor 'de nieuwe Frank de Boer', die geen minuut speelde in het eerste elftal. 🔗