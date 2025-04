Concurrent van Frenkie de Jong heeft het helemaal gehad: ‘Ze hebben geen f*cking idee!’

, beter bekend als Gavi, heeft dinsdagmiddag op de persconferentie van FC Barcelona in de aanloop naar het thuisduel met Borussia Dortmund in de kwartfinales van de Champions League korte metten gemaakt met zijn criticasters. De middenvelder, nog altijd pas twintig jaar jong, haalde uit naar de mensen die twijfelen aan zijn voetballende kwaliteiten. Gavi is misschien wat minder verfijnd dan en Pedri, maar degenen die zeggen dat hij ‘niet weet hoe hij moet voetballen, hebben geen fucking idee’.

Gavi beleefde in het seizoen 2021/22 zijn doorbraak in de hoofdmacht van FC Barcelona. De middenvelder speelde zich vervolgens in de selectie van Spanje voor het Wereldkampioenschap van 2022 in Qatar. Gavi was bij zijn club een belangrijke kracht in het elftal van trainer Xavi Hernández, maar liep in 2023 een zware knieblessure op. Daardoor moest hij een groot deel van het afgelopen seizoen én het recente Europees Kampioenschap in Duitsland aan zich voorbij laten gaan. Hij maakte in oktober vorig jaar zijn rentree binnen de lijnen, maar is er tot op heden niet in geslaagd een basisplaats te veroveren.

Hans-Dieter Flick, de huidige trainer van FC Barcelona, heeft op het middenveld niets te klagen. Naast Gavi kan de Duitser ook beschikken over onder meer Dani Olmo (momenteel geblesseerd), Pedri en De Jong. Spelers die technisch mogelijk wat meer verfijnd zijn dan Gavi, die ondanks zijn lengte (1,73 m) vaak de beuk erin gooit. Hij wil echter niets weten van de kritiek op zijn voetballende kwaliteiten, zo bleek dinsdagmiddag op de persconferentie van FC Barcelona daags voor het duel met Borussia Dortmund. “Veel mensen denken dat ik niet kan voetballen, maar ze hebben er geen fucking idee van. Dat is waar. Dat is begrijpelijk; iedereen denkt wat hij wil, en dat is prima”, zo wordt hij geciteerd door verschillende Spaanse media, waaronder Mundo Deportivo.

😅 Gavi: "Mucha gente se piensa que no se jugar a fútbol y no tienen ni p*** idea" pic.twitter.com/xXvkUglkBC — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) April 8, 2025

Treble winnen met FC Barcelona

Gavi kwam dit seizoen vooralsnog 29 keer in actie voor FC Barcelona. Hij scoorde drie keer en verzorgde evenveel assists. Afgelopen zaterdag opende hij nog de score in de thuiswedstrijd tegen Real Betis, waarin FC Barcelona desondanks twee dure punten liet liggen. De koploper van Spanje had de kans om Real Madrid op zes punten achterstand te zetten, maar door het 1-1 gelijkspel tegen Real Betis is het verschil tussen de aartsrivalen vier punten. FC Barcelona staat er desalniettemin goed voor, met de koppositie in handen, plaatsing voor de finale van de Copa del Rey én de kwartfinale van de Champions League. Er wordt stiekem al gedroomd van de treble, maar Gavi houdt de boel scherp.

“We hebben een spectaculair seizoen, maar we voelen ons niet onoverwinnelijk. Het is voetbal, en je gaat niet altijd winnen”, zo toonde hij zich realistisch. FC Barcelona heeft dit kalenderjaar in ieder geval nog niet verloren. “Je moet elke wedstrijd met nederigheid benaderen en weten waar je vandaan komt. We willen zoveel mogelijk titels winnen, en we moeten het wedstrijd voor wedstrijd bekijken. Natuurlijk moeten de fans enthousiast zijn, maar we moeten met beide benen op de grond blijven. Voor nu gaat het om de wedstrijd tegen Borussia Dortmund. We werken eraan om de fans tevreden te houden en zoveel mogelijk titels te winnen.” Daar droomt Gavi zelf ook van. Hij werd vooralsnog pas één keer kampioen van Spanje, en won tweemaal de Spaanse Supercup. “Als je van La Masía bent, dan droom je er altijd van om de treble of sextuple te winnen met Barça. Elke jonge speler bij La Masía droomt daarvan. Deze club is voor mij de beste, en daar gaan we voor.”

Basisplaats voor Gavi?

Bij veel clubs is het een ongeschreven regel dat de speler die op de persconferentie verschijnt, een dag later aan de aftrap verschijnt. Het valt echter nog te bezien of dit ook geldt voor Gavi. Volgens Sport trainde Flick dinsdag richting het thuisduel met Borussia Dortmund met een elftal waarvan Gavi geen onderdeel uitmaakt. De sportkrant schrijft dat het middenveld bestond uit Fermín Lopez, De Jong en Pedri. Al wil dat volgens Sport ook weer niet alles zeggen. “Hoe dan ook, deze test kan niet als definitief worden beschouwd, want het zou niet de eerste keer zijn dat Flick een basiselftal op de training uitprobeert en er dan toch een verandering plaatsvindt”, zo klinkt het.

