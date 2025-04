FC Barcelona-speler en Ajax-doelwit is er helemaal klaar mee en stuurt op vertrek aan

Ansu Fati is niet tevreden met zijn huidige rol bij FC Barcelona. De 22-jarige linksbuiten komt amper in de plannen van trainer Hansi Flick voor en wil naar een nieuwe club, zo meldt Mundo Deportivo. Afgelopen winter was Ajax nog geïnteresseerd, maar dat is op niks uitgelopen. Mogelijk kunnen de Amsterdammers het komende zomer opnieuw proberen.

Fati staat al jaren te boek als een groot talent, maar heeft die belofte tot dusver amper kunnen inlossen. Op 25 augustus 2019 maakte hij als zestienjarige zijn competitiedebuut voor FC Barcelona in een duel tegen Real Betis. Zes dagen later werd hij de jongste doelpuntenmaker in LaLiga voor de club door een goal tegen Osasuna en enkele weken daarna de jongste speler die ooit voor Las Blaugranas in de Champions League uitkwam. En dat schept natuurlijk verwachtingen.

In het seizoen 2019/20 kwam Fati uiteindelijk tot 1027 minuten in LaLiga, waarbij hij zeven keer scoorde en één assist gaf. Vervolgens sloeg het noodlot toe. In november 2020 kreeg de Spanjaard te maken met een gescheurde meniscus, waardoor hij bijna een heel jaar aan de kant stond. Die blessuregevoeligheid zou hij vervolgens blijven houden. En in een seizoen waar blessures niet de overhand namen, 2022/23, kwam hij slechts tot een kleine 1400 minuten in de Spaanse competitie (zeven doelpunten, vier assists). Het uitstapje naar Brighton & Hove Albion van afgelopen seizoen leverde weinig op en dit seizoen kreeg Fati tot nu toe slechts 125 speelminuten in de competitie van trainer Flick. In die minuten pakte de jongeling meer gele kaarten (1) dan dat hij doelpunten maakte (0).

De reserverol van dit seizoen zit Fati totaal niet lekker, weet Mundo Deportivo te melden. "Fati is flink ontdaan en zou in de zomer graag willen vertrekken", zo valt er te lezen op de Spaanse sportpagina. "Hij overwoog al een vertrek in de winter, maar werd door een gesprek met Flick toch overtuigd om te blijven." Enkele maanden geleden was Ajax geïnteresseerd. "Ajax, Borussia Dortmund, FC Porto en Besiktas wilden de nummer tien van Barcelona aan hun selecties toevoegen, maar hoorden uiteindelijk dat Fati in Catalonië wilde blijven."

Ook minder nieuws over Ajax-doelwit uit Birmingham

Ajax is volgens Fabrizio Romano ook geïnteresseerd in Lamare Bogarde (neefje van Winston), die als rechtsback én als verdedigende middenvelder uit de voeten kan. Die interesse wordt nu echter op een lager pitje gezet: Bogarde heeft namelijk bijgetekende bij Aston Villa. De Nederlander, die overkwam van Feyenoord, had een contract tot medio 2026, maar wordt nu 'voor de lange termijn' aan de Engelse club verbonden.

Aston Villa is delighted to announce that Lamare Bogarde has signed a new contract with the club. — Aston Villa (@AVFCOfficial) April 7, 2025

