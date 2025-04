Nederland - Spanje maakt diepe indruk: 'Ja, ik maakte een fout, maar daar blijf ik niet in hangen'

koestert de duels die hij uitvocht met tijdens het Nations League-duel van het Nederlands elftal met Spanje. De nog altijd pas negentienjarige verdediger vond het mooi om tegenover de vleugelaanvaller van FC Barcelona te staan en zag het als een 'mooi meetmoment'.

Hato is van origine een centrale verdediger, maar werd tot zijn eigen verrassing door Ajax-trainer Francesco Farioli op de linksbackpositie neergezet. Inmiddels heeft hij zich de backpositie eigen gemaakt en maakt hij een uitstekende ontwikkeling door op die positie. Hato speelde zich als linksback zelfs in de picture bij het Nederlands elftal.

De inmiddels zesvoudig Oranje-international kon bij afwezigheid van onder meer Nathan Aké en Micky van de Ven rekenen op een basisplaats in het Nations League-treffen met Spanje. Hato had een ongelukkige rol bij de tegengoal en pakte laat in de wedstrijd ook nog een rode kaart, maar maakte verder een prima indruk tegen de Europees kampioen.

"Zoals ik toen al zei: ik kan er na zo’n fout wel de hele tijd in blijven hangen, maar dat heeft natuurlijk geen zin", aldus Hato in gesprek met Voetbal International. "Voor mezelf bekijk ik het gewoon zo: er zijn genoeg wedstrijden in een seizoen, natuurlijk ga je fouten maken want voetbal is een spel van fouten. Dat gebeurt. Natuurlijk zit je daar dan even mee, maar op een gegeven moment kan ik het wel loslaten en is het op naar de volgende."

Hato koestert duels met Yamal

Dat hij tegenover Yamal vond Hato 'echt leuk en mooi'. "Hij is eigenlijk net als ik nog een jonge jongen, maar hij is op dit moment misschien wel de beste speler ter wereld op die positie", vervolgt de linkspoot. "Dus dat vond ik wel mooi om daar tegenover te staan. Dat is natuurlijk ook een mooi meetmoment, als je bij het Nederlands elftal in de basis staat en je mag meten tegen het beste team van Europa, dan wil je jezelf graag laten zien."

Naar eigen zeggen is het zichzelf laten zien deels gelukt. "Het eerste waar je aan denkt, als je terugkijkt, zijn natuurlijk die twee momenten dat het misging. Maar daarna heb ik dat wel een plek kunnen geven en me gerealiseerd: je hebt eigenlijk wel los van die twee momenten wel een prima wedstrijd heb gespeeld, dat deed me ook wel goed", besluit Hato.

