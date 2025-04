Hato krijgt hulp bij ontwikkeling van oud-international: 'We bespreken de beelden en dat neem ik mee'

is bij Ajax uitgegroeid tot een van de dragende krachten. De negentienjarige linkspoot was oorspronkelijk een centrale verdediger, maar ontpopt zich onder trainer Francesco Farioli tot een meer dan uitstekende linksback. In zijn ontwikkeling als verdediger wordt Hato veel geholpen door oud-voetballer Winston Bogarde, met wie hij regelmatig beelden bekijkt.

Hato is tevreden met de ontwikkeling die hij doormaakt op de linksbackpositie. "Ik denk dat ik dit seizoen wel stappen heb gemaakt, vooral op deze positie natuurlijk", aldus Hato in gesprek met Voetbal International. "Vorig seizoen heb ik veel centraal gespeeld, dit seizoen alleen maar linksback. Als ik kijk naar het begin en nu, dan zie ik wel een verschil."

Toen op de eerste training onder Farioli duidelijk werd dat de Italiaan een linksback in hem zag, moest Hato wel even slikken. Inmiddels heeft de jongeling de knop omgezet en staat hij niet meer met tegenzin op de flank. "Ik denk dat ik beide posities goed kan bespelen. Ik zie het niet als iets slechts, om linksback te spelen", verzekert Hato. "Ik denk dat ik heel erg gegroeid ben op deze positie."

Wat er anders is op de linksbackpositie en welke stappen hij heeft gezet? "Hier kom ik vaker verdedigend in de één-tegen-één in best wel grote ruimtes, dat was in het begin een verbeterpunt voor me, maar daar ben ik zeker in verbeterd", stelt Hato. "En als linksback maak je sowieso veel meters. Ik denk ook dat ik de echte betrokkenheid in het spel op die positie qua meters en qua meedoen heb verbeterd."

Bogarde helpt Hato met ontwikkeling

Bij zijn ontwikkeling als verdediger wordt Hato niet alleen geholpen door de technische staf van Ajax, maar ook door Winston Bogarde. "Ik kijk beelden met hem, die bespreken we samen en dat neem ik dan ook weer mee’, legt Hato uit over de samenwerking met de oud-verdediger van onder meer Ajax, AC Milan, FC Barcelona en Chelsea.

Bogarde, die in het verleden twintig interlands speelde voor het Nederlands elftal, heeft zich meermaals uitgesproken over welke positie het beste is voor Hato. In de ogen van de trainer kan de jongeling namelijk het beste uit de voeten in het hart van de verdediging. Zelf laat de pas negentienjarige verdediger, die inmiddels liefst 105 officiële wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax speelde, het een beetje los. "Ik zie mezelf nu gewoon als beide: linksback én linker centrale verdediger", besluit hij.

