Bosz negeerde wens spelersgroep: 'Dit is mijn manier, zo gaan we het doen'

Theo Janssen doet bij de NOS een boekje open over zijn ervaringen met Peter Bosz. De analist werkte in het seizoen 2013/14 bij Vitesse samen met de huidige trainer van PSV en vertelt hoe Bosz, tegen de wens van (een deel van) zijn spelersgroep in, weigerde af te wijken van zijn visie toen de resultaten tegen begonnen te vallen.

Vitesse maakte onder Bosz een fantastische eerste seizoenshelft door, waarin onder meer Ajax (0-1) en PSV (2-6) op eigen veld werden verslagen. De Arnhemmers stonden voor de winterstop zelfs even bovenaan in de competitie, maar wisten hun topvorm in het nieuwe jaar niet vast te houden. Na de jaarwisseling werden maar vier van de zestien Eredivisiewedstrijden gewonnen, waardoor Vitesse het seizoen uiteindelijk afsloot op de zesde plaats.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Peter Bosz twijfelde 'geen seconde' aan vertrek: 'Ik zou het laf vinden'

"Goede trainers hebben een plan A, een plan B en misschien zelfs ook nog wel een plan C", zegt Janssen. "Bosz gelooft heel erg in zijn visie. Ik moet zeggen dat heel veel spelers dat ook geweldig vinden, ik vond het ook geweldig. Omdat het altijd balgericht is, je wil zo snel mogelijk weer druk zetten en de bal op het veld hoog veroveren. Alleen: er zijn altijd spelers die daar heel veel moeite mee hebben. Dat zijn over het algemeen de verdedigers, die hebben daar moeite mee." Janssen legt uit dat de grote ruimte achter de defensie in Bosz' speelwijze leidt tot onzekerheid bij de verdedigers. "Dat zie je ook bij PSV. Het veld wordt te groot, omdat de verdedigers bang zijn om door te stappen. Die stappen een beetje terug."

LEES OOK: 'Kapitaalvernietiging' bij PSV: 'Drietal laat het volledig afweten, transferwaarde stort in'

Janssen vertelt vervolgens dat Bosz in zijn Vitesse-tijd niet af wenste te wijken van zijn speelplan. "Hij deed hetzelfde als wat hij in de eerste helft van het seizoen deed. Wij zijn weleens naar de trainer gegaan: 'Kunnen we niet iets gecontroleerder spelen, misschien iets minder risico?' Zeker omdat wij verdedigers achterin hadden, bijvoorbeeld Guram Kashia, die niet de allersnelsten waren. Die had daar heel veel moeite mee en gaf bij de trainer aan: 'Ik heb liever dat we twintig meter verder terugzakken en daar onze momenten kiezen', maar Bosz zei: 'Nee, dit is mijn manier en zo gaan we het doen'."

'Bij Bosz is dat heel lastig'

Jeroen Stekelenburg vraagt vervolgens aan Janssen wat het grootste probleem is: "Dat de speelstijl niet verandert, of dat er niet geluisterd wordt?". "Ik denk dan toch wel het tweede", zegt Janssen. "Je wilt als speler altijd wel meepraten met een trainer. Meedenken, het gevoel hebben dat je soms kleine aanpassingen kunt doen. Maar bij hem is dat heel lastig. Ik had te weinig het gevoel dat ik gehoord werd als speler. Aan de andere kant kun je zeggen: 'Moet hij dan luisteren naar spelers?' Uiteindelijk bepaalt het team hoe je speelt."

➡️ Meer PSV nieuws

👉 Column: de interviews na PSV - Ajax waren ronduit gênant en een tikkeltje obsessief 🔗

👉 We telden minstens zes fouten bij PSV - Ajax, waarvan er vier uitvielen in het voordeel van PSV en twee in het voordeel van Ajax. 🔗

👉 Noa Lang verloor tijdens PSV - Ajax de controle, na een overtreding van Davy Klaassen. 🔗

👉 Mika Godts wees PSV driemaal af. "Ik heb nog geen seconde spijt gehad van mijn keuze voor Ajax." 🔗

👉 PSV heeft in de zoektocht naar een opvolger voor doelman Walter Benítez zijn oog laten vallen op Maduka Okoye. 🔗