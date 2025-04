Peter Bosz twijfelde 'geen seconde' aan vertrek: 'Ik zou het laf vinden'

Peter Bosz heeft er 'geen seconde' aan getwijfeld om op te stappen bij PSV. Dat laat hij weten op de persconferentie in aanloop naar de Eredivisie-wedstrijd tegen FC Groningen. De trainer ziet er juist een uitdaging in om PSV er weer bovenop te helpen, na de tegenvallende resultaten.

PSV speelt zaterdagavond tegen FC Groningen in de Eredivisie. De mannen van Bosz zullen hun rug moeten gaan rechten nadat er in de vorige speelronde met 0-2 werd verloren van Ajax. Daarmee lijken de titelkansen verkeken.

Op de persconferentie in aanloop naar de uitwedstrijd in Groningen wordt Bosz gevraagd of hij de afgelopen weken heeft overwogen op te stappen als hoofdtrainer van PSV. Gedecideerd antwoordt Bosz: “Nee, totaal niet.” De oud-trainer van Ajax zet wat kracht bij zijn stelling: “Ik heb daar geen seconde aan gedacht. Ik zou dat ook veel te makkelijk vinden vanuit mijn positie. Ik ben als voetballer een vechter geweest en ik gaf niet op. Als trainer en als mens ben ik dat ook.”

PSV ziet trainer na slechts één seizoen alweer vertrekken

Bosz wil juist blijven nu PSV in zwaar weer verkeert: “Ik zie er - en dat meen ik ook echt - een geweldige uitdaging in. Vorig seizoen is misschien wel het makkelijkste seizoen geweest uit mijn loopbaan als trainer. Als je wint is iedereen vrolijk. Dan hoef je tegen niemand te zeggen: ‘Hé hou eens op met dat.’ Misschien een keer een speler die wat minder speelt.”

Met de nagenoeg verspeelde titel ziet Bosz de kans om zich te bewijzen, door PSV uit het dal te trekken: “Maar nu, deze uitdaging is groter. Deze klus is ook mogelijk. En als dat uiteindelijk wel gaat lukken, kun je daar als trainer een hele hoop voldoening uit halen. Ik zou het laf vinden als ik nu de boel in de steek zou laten. Dat ga ik niet doen”, besluit de Apeldoorner.

