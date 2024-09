Drama voor Vitesse: Arnhemmers krijgen nieuwe puntenstraf opgelegd

Vitesse heeft opnieuw een puntenstraf opgelegd gekregen door de licentiecommissie van de KNVB. De Arnhemmers krijgen een straf van twaalf punten, waarvan zes voorwaardelijk. Daarmee zakt de degradant van de tiende plaats naar plek achttien in de Keuken Kampioen Divisie. De club gaat niet in beroep tegen de straf.

Vitesse maakt maandagmiddag melding van het feit dat de club een nieuwe puntenstraf heeft ontvangen. De straf heeft niet te maken met een vergrijp in het huidige seizoen, maar geldt als nasleep van afgelopen voetbaljaargang. De club was nog niet gestraft voor ‘het te laat verstrekken van de financiële rapportages en het geven van onjuiste informatie in relatie tot de sanctiewetgeving’, schrijft de club in een persbericht.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Feyenoord verhuurt Mikki van Sas aan Vitesse: fans reageren vol angst en onbegrip

In de Keuken Kampioen Divisie was Vitesse naar omstandigheden prima begonnen. In de eerste zeven duels werd twee keer gewonnen, eindigden vier wedstrijden gelijk en werd dus pas één keer verloren. Daarmee stonden de Arnhemmers met tien punten op plek tien. Vanaf nu heeft Vitesse nog vier punten, waarmee het op de achttiende plaats staat. Op de periodestand in de KKD heeft de straf geen invloed.

LEES OOK: Vitesse doet een plezier aan grote plaaggeest van het seizoen 2013/14

Vitesse baalt van straf in periode van positiviteit

Algemeen directeur Edwin Reijntjes, die eerder aangaf deze straf aan te zien komen, baalt. “Het is vervelend dat de club opnieuw gestraft wordt voor zaken uit het verleden”, geeft hij aan in het persbericht. “Zeker in een periode waarin veel positiviteit rondom de club heerst, is dit een klap voor alle Vitessenaren. We willen ons focussen op het vasthouden van de positieve vibe van dit seizoen.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Eredivisie staat aan de vooravond van een grote verandering

Chris Woerts heeft nieuws: er komt een grote wijziging aan in de Eredivisie.