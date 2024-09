Vitesse vreest voor nieuwe straf: ‘Vervelend en heel jammer, maar wel logisch’

Vitesse verwacht binnenkort een nieuwe puntenstraf te krijgen, zo laat algemeen directeur Edwin Reijntjes weten via de officiële kanalen. De Arnhemmers zijn er de afgelopen jaren meerdere keren niet in geslaagd de jaarrekeningen op tijd in te leveren, waardoor een nieuwe straf vanuit de licentiecommissie dreigt.

Vitesse is afgelopen zomer door het oog van de naald gekropen. De Arnhemse club stond op omvallen, maar wist op het nippertje toch nog een licentie voor het nieuwe seizoen te bemachtigen. Ondanks deze positiviteit gaat de clubleiding ervan uit dat er binnenkort een nieuwe puntenstraf gaat komen voor Vitesse.

“Komende week zal de licentiecommissie zich buigen over mogelijke straffen voor Vitesse, naar aanleiding van het continu te laat inleveren van onze jaarrekeningen”, laat Reijntjes weten via de clubkanalen. Zowel de jaarrekening van seizoen 2022/23 en de halfjaarrekening van 2023/24 zijn door Vitesse niet op tijd ingeleverd. “Ik verwacht dat dit nog resulteert in een puntenstraf voor Vitesse. Heel vervelend en bijzonder jammer in een periode als deze, maar volgens de regels wel logisch.” Vervolgens benadrukt Reijntjes dat een puntenstraf niet van invloed is op de strijd om periodetitels in de Keuken Kampioen Divisie.

Overname door Guus Franke

Ook de overname van Vitesse door Guus Franke is nog steeds in volle gang. “Er worden momenteel volop stukken aangeleverd door het team van Guus Franke, aan de licentiecommissie”, legt de algemeen directeur uit. De licentiecommissie heeft dit nodig om de achtergrond van de beoogde nieuwe eigenaar door te spitten. “Ik verwacht nog steeds dat we rond november meer duidelijkheid zullen krijgen”, blijft Reijntjes hoopvol.

