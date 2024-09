Feyenoord verhuurt Mikki van Sas aan Vitesse: fans reageren vol angst en onbegrip

Doelman wordt door Vitesse voor één seizoen gehuurd van Feyenoord en voegt zich bij de keepersgilde van het elftal van John van den Brom, zo maakten de Arnhemmers op Deadline Day bekend. Opvallenderwijs reageren de fans van de Keuken Kampioen Divisie-club niet bepaald enthousiast op de komst van de goalie.

“We zijn blij met het aantrekken van Mikki. Het is een talentvolle keeper die met zijn reeds opgedane ervaring bij Feyenoord en Manchester City een toegevoegde waarde is aan de selectie”, reageert Theo Janssen op de clubsite van Vitesse. Van Sas moest bij Feyenoord Timon Wellenreuther en Justin Bijlow voor zich dulden in de pikorde. Na de komst van Plamen Andreev leek er nog minder perspectief voor de twintigjarige keeper.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Robert Maaskant vol verbazing: ‘Hij is misschien zelfs een beetje zwaar, dit is een apart verhaal'

Vitesse-fans worden niet bepaald warm van de komst van de nieuwe keeper, zo blijkt uit reacties onder posts op Instagram en X. De Arnhemmers beschikken namelijk over Tom Bramel (19), die in de eerste weken van het seizoen een uitstekende indruk heeft achtergelaten. Supporters hopen dat Bramel ook na de komst van Van Sas de nummer één blijft in Arnhem. “Zolang Bramel eerste keeper blijft is alles goed”, reageert iemand op Instagram. De comment heeft op het moment van schrijven al ruim honderd likes.

LEES OOK: ‘Feyenoord ziet talentvolle doelman mogelijk vertrekken; meerdere Eredivisieclubs tonen interesse’

Daarnaast vinden Vitessenaren het zonde dat de club zijn geld investeert in een nieuwe keeper. De prioriteit ligt volgens fans bij andere posities. De Arnhemse club bezet momenteel de twaalfde plek in de Keuken Kampioen Divisie met één winst, twee gelijke spelen en één nederlaag.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Voor Brian Priske springt één tegenstander ertussenuit in de Champions League

De trainer van Feyenoord laat zijn licht schijnen over de Champions League-loting.