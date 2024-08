Robert Maaskant vol verbazing: ‘Hij is misschien zelfs een beetje zwaar, dit is een apart verhaal'

Robert Maaskant vindt het opmerkelijk dat Vitesse een transfersom heeft betaald aan De Graafschap voor de komst van (35). Dat geeft de oud-trainer vrijdagavond aan het in het programma De Voetbalkantine op ESPN. Maaskant had liever gezien dat Vitesse vol had ingezet op de spelers uit de eigen jeugdopleiding.

Berry Powel, een van de eindverantwoordelijken voor het aan- en verkoopbeleid van De Graafschap, maakt in de talkshow van ESPN bekend dat Vitesse een ‘bescheiden transfersom’ heeft betaald aan De Graafschap. Dat laat de wenkbrauwen van tafelgasten Kees Luijckx en Maaskant fronsen: “Ik vind het wel een beetje een apart verhaal. Vitesse is net gered met allerlei problemen en dan een transfersom betalen voor een speler die nuttig is, maar ook niet meer in zijn glorietijd is en misschien zelfs een beetje te zwaar is, al zal hij dat zelf betwisten. Ik vind het apart”, zegt Maaskant.

Artikel gaat verder onder video

In tegenstelling tot wat Maaskant zegt, krijgt Vitesse er met Büttner een afgetrainde en volledige fitte speler bij. “Ik ben topfit, woog bij de medische keuring 78 kilo”, zei Büttner na zijn presentatie in Arnhem tegenover De Gelderlander. “Dat heb ik heel lang niet meer gewogen. Toen we laatst bij De Graafschap de piepjestest deden, was ik de beste, Dat zegt wel iets”, gaf Büttner onlangs aan.

Maaskant had liever gezien dat Theo Janssen, die verantwoordelijk is voor het technische beleid in Arnhem, vol had ingezet op de eigen jeugd: “Vitesse heeft juist nú de kans heeft om met alle jeugdige spelers uit de opleiding aan de slag te gaan. Of hij (Büttner, red.) degene is die de jonge jongens bij de hand kan pakken, dat weet ik niet. Ik vind het een hele goede speler”, benadrukt een twijfelende Maaskant tegen het einde van zijn betoog nog wel.